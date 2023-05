Weingarten hat nach Auffassung der Gemeindeverwaltung gute Aussichten, von einer Erweiterung der Bahnstrecke Mannheim – Karlsruhe um zwei weitere Gleise nicht betroffen zu werden. Ein Verbot der „Überbündelung“ heißt das Argument, das die Gemeinde nach Aussage von Bürgermeister Eric Bänziger (parteilos) ins Feld führen will.

Das Schienennetz zwischen Mannheim und Karlsruhe ist für den Gütertransport zwischen Rotterdam und Genua nicht mehr leistungsfähig genug und hat keine weiteren Kapazitäten mehr. Der aktuelle Belastungszustand der Bestandsstrecke liegt derzeit bei 720 Zügen pro Tag und soll nach der Prognose im Jahr 2030 auf 1.046 Züge pro Tag steigen.

Die Belastung der Trasse soll bis 2030 auf über 1.000 Züge pro Tag steigen

Aber diese Strecke sei am Ende ihrer Kapazität. Eine weitere Belastung sei nicht mehr möglich, ein Ausbau oder Neubau müsse sein. Darum ist die DB Netz AG als Infrastrukturbetreiber seit 2015 in einem mehrjährigen Planungsverfahren bemüht, in diesem dicht besiedelten Raum Platz für zwei weitere Gleise zu finden.

Ortsbaumeister Oliver Leucht informierte jetzt den Gemeinderat über den aktuellen Sachstand. Dem formalen Raumordnungsverfahren sei ein umfangreiches Dialogverfahren vorgeschaltet, in dem alle nur denkbaren Linienvarianten auf Raumwiderstände abgeklopft werden.

Siedlungen sind in der höchsten Raumwiderstandsklasse angesiedelt, danach folgen Schutzgebiete, danach die übrigen Belange. Rund 50 Linienvarianten hat die DB Netz AG bislang untersucht, 20 davon sind noch im Rennen. Die erfolgversprechendsten liegen rechtsrheinisch.

DB versucht die Trassenführung an bestehenden Verkehrswegen anzuordnen

Innerhalb dieser Suchräume hat die DB Netz AG auch Bauwerksbereiche wie Kreuzung, Trog oder Tunnel konkretisiert, um die Durchfahrtslängen durch die höchsten Raumwiderstandsklassen zu verkürzen. Auf www.karlsruhe-mannheim.de findet sich eine interaktive Karte, die die möglichen Varianten erkennen lässt. Einige davon treffen von Norden und Westen kommend im Bereich der Region auf Weingarten, um dort im Bereich der Autobahn weitergeführt zu werden.

Als eines dieser Beispiele setzt sich ein Korridor einer durchgängigen Linienvariante zusammen aus den Teilabschnitten LR4 und M5. Die Linie LR4 beginnt in Rheingönheim und folgt der Bundesstraße 9 westlich von Speyer. Sie bleibt linksrheinisch bis als Tunnel den Rhein unterquert und zwischen Rheinsheim und Philippsburg wieder auftaucht.

Anschließend verläuft die Trasse weiter in Richtung Süden über Graben-Neudorf, bis sie westlich auf Höhe von Weingarten an die A5 kommt. Die Linie folgt dann parallel dem Autobahnverlauf bis nach Karlsruhe. In Karlsruhe bindet die Trasse an den Güterbahnhof an.

Bei Weingarten liegen drei Trassen in einem Korridor von 2,5 Kilometer Breite, ergänzte Bürgermeister Bänziger. Die Bahnstrecke, die A5 und die Bundesstraße B3 lägen dicht beieinander. Komme noch die L559 dazu, könne man von Überbündelung sprechen. Der Gemeinderat nahm die Ausführungen zur Kenntnis. Das Thema soll auf die Tagesordnung der nächsten Einwohnerversammlung kommen.