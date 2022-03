Im Kindergarten in Weingarten sind Osterküken geschlüpft

Am Anfang waren die Eier: Vier Bruteier stellte Biologin Caroline von Dahl dem Weingartener Kindergarten Höhefeldstrolche zur Verfügung und einen Brutkasten: „Wir haben einen künstlichen Brüter gekauft, der dreht die Eier und umgibt sie mit warmer, feuchter Luft“, erzählt von Dahl. Die Kinder der Einrichtung sollen so erleben, wie Leben entsteht.

Am Montag kam das erste Küken durch die Schale, das vierte Küken ist am Dienstag geschlüpft. „Bei dem Jüngsten hatte ich Angst, dass es überhaupt durchkommt“, erzählt André Zeh, der Leiter im Kindergarten Höhefeldstrolche.

Ein Kleintierkäfig dient den Küken jetzt als Stall. Ganz vorsichtig greift Milan in den Stall und holt ein Küken heraus. Zart schmiegt es sich an, ganz behutsam hält der Junge das kleine Wesen fest. Caroline von Dahl ist Biologin und legt Wert auf ein reales Verhältnis zur Natur. „Dafür machen wir das auch, um Respekt vor der Natur zu haben.“

Neben der Fürsorge keimt Interesse an der Entwicklung und gebannt schauen die Kinder auf das Geschehen im Gehege. Denn was sich gerade anbahnt, kennen sie nur zu gut: Die vier Küken streiten sich um einen Leckerbissen, ein Stück Eierschale. Das Besitzer-Küken hält es fest im Schnabel und hüpft davon, die anderen hinterher, bemüht, die Schale abzunehmen – fast wie auf dem Fußballfeld.

Drei Wochen brauchten die Weingartener Höhefeldstrolche Geduld

Etwa 21 Tage dauert eine Brut, drei Wochen haben sich die Kindergartenkinder also in Geduld geübt. Kurz vor dem Schlüpfen wird die Drehung der Eier eingestellt, denn zuerst stechen die Küken inwendig in die Luftblase und fangen an zu atmen. Erst dann beginnen sie, die Eierschale zu durchbrechen, indem sie die Hülle in gebogener Linie perforieren, so dass sich ein kreisrundes Loch auftut. „Dann stemmen die ihre Füße unten gegen die feste Schale und drücken sich mit dem Nacken raus“, schildert Caroline von Dahl ihre Beobachtung. Viele Kinder teilen diese Erfahrung.

Hühnchen essen unsere Kinder definitiv mit mehr Bedacht. Caroline von Dahl, Biologin

Macht es einen Unterschied, ob die Küken mit oder ohne Mutter aufwachsen? „Diese Frage ist hoch diskutiert“, beginnt von Dahl und nennt ihre Einschätzung: „Es ist ganz viel angeboren. Und die Küken machen, was die Umgebung macht. Ich glaube, die Henne hat weniger Einfluss als andere Umstände wie der Platz oder die Konkurrenz.“ Ihre Beobachtung: „Was ich gesehen habe, hatten die Küken schon ihren Charakter, den sie in den ersten zwei Wochen entwickeln, und den behalten sie.“

Caroline von Dahl wohnt mit ihrer Familie und neun Hühnern in der Nähe des Kindergartens Höhefeldstrolche, den Tochter Bente besucht. In ein paar Wochen werden die Küken groß genug sein, um zu den anderen Hühnern umzuziehen.