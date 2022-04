Drei Wechsel in vier Jahren

Im Weingartener Gemeinderat dreht sich das Fraktionskarussell

Sonja Döbbelin hat im Weingartener Gemeinderat die Grüne Liste in Richtung der CDU-Fraktion verlassen. Hat die CDU sie etwa abgeworben? Ein Blick in die jüngere Geschichte zeigt: Döbbelin ist kein Einzelfall in Weingarten.