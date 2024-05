In Weingarten lassen mehrere Big Player die Gewerbesteuer sprudeln

Ein Schwerpunkt der Firmen hat sich „Westlich der Bahn“, an der Strecke Karlsruhe-Bruchsal, angesiedelt. Im Gebiet „Sandfeld“ ist Platz für Erweiterungen.

Das Gewerbe in Weingarten ist gut aufgestellt. Ein Blick in die Haushaltspläne zeigt 2015 eine Gewerbesteuereinnahme von 3,5 Millionen Euro, 2019 Einnahmen von 5,5 Millionen und 2024 von acht Millionen Euro. Der flächenmäßige Schwerpunkt liegt in einem Gebiet, das sich westlich der Bahnlinie Karlsruhe-Bruchsal erstreckt und nach dieser Lagebezeichnung seinen Namen „Westlich der Bahn“ hat.

Im westlichsten Teil davon, im Winkelfeld, finden sich Big Player mit zahlreichen Mitarbeitern und großer Strahlkraft, auch in den europäischen und außereuropäischen Raum: Seit 1960 am Stammsitz in Weingarten ist die Firma Kleiberit SE & Co. KG, heute eines der modernsten und innovativsten Forschungs- und Fertigungszentren für Klebstoffe für jeden industriellen Bedarf. Die Firma hat mehrfach erweitert und zählt aktuell 725 Mitarbeitende weltweit.

Klocke hat allein in Weingarten knapp 300 Beschäftigte

Der benachbarte Verpackungsspezialist Klocke bietet knapp 300 Arbeitsplätze vor Ort und ist an fünf internationalen Niederlassungen tätig. Im November 2023 hat die Firma ein neues Logistik-Zentrum errichtet und damit die Lagerfläche um 6.400 Quadratmeter erweitert.

Ein Jahr zuvor wurde dieses Gebiet im Beisein von Vertretern des Landkreises an eine Glasfaserübergabestation angeschlossen, von der aus weitere Flächen erreicht werden. Erschlossen wird damit der bereits bestehende südliche Teil wie der noch künftige Teil des gesamten Gewerbegebiets „Sandfeld“ mit acht Hektar. „Jetzt kann Weingarten qualitativ hochwertige Arbeitsplätze anbieten mit Glasfaseranschluss für IT-fähige Firmen“, freute sich Bürgermeister Eric Bänziger (parteilos).

Im Großen und Ganzen gibt es in Weingarten wenig Fluktuation. Viele Firmen sind alteingesessen, einige sind dazugekommen. Wechseln die Besitzer, bleiben die Betriebe dennoch oft am gleichen Ort. Es gibt wenig Veränderungen, höchstens Erweiterungen am Bestand.

Die Rudolf-Diesel-Straße ist das Herzstück eines Gewerbegebiets aus den vergangenen 50 Jahren. Die Branchen reichen von Gartenbau und Baustoffhandel über Kfz-Werkstatt und Sanitärinstallation bis zu Beratungsfirmen, die nur mit einem Büro auskommen, Schreiner, Schwimmbadtechnik und Tierklinik, Orthopädie-Schuhmacher, Kältetechnik und vielen mehr. Das letzte Gebäude dieses Abschnitts ist der Dosieranlagenhersteller Alltech mit internationaler Bedeutung.

Die Werner-Siemens-Straße führt zum Lackhersteller PPG, der erst 2022 seine Produktionskapazitäten erheblich erweitert hat. Im Gewerbegebiet „Höhefeld“. Dort ist der Holz- und Metallbaubetrieb Häcker zu finden. Auch er hat vor wenigen Jahren expandiert und beschäftigt in diesen beiden Geschäftszweigen 50 Mitarbeitende. Benachbart ist die Firma Geggus, weltweit agierender Spezialist für Eingangsmattensysteme. Die Firma ist Branchenführer in dritter Generation. Der Stammsitz in Weingarten wurde mehrfach erweitert.