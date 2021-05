Wie die Gemeinde Weingarten mitteilt, wird die seit gut drei Jahren gesperrte Jöhlinger Straße am Sonntag wieder für den Verkehr freigegeben.

Ursprünglich war der Freitag anvisiert gewesen. Die finale Asphaltschicht konnte nach dem unsteten Wetter der vergangenen Tage am Mittwoch aufgetragen werden. Darüber hinaus stehen noch weitere Arbeiten an.

An diesem Donnerstag werden die Asphaltfugen vergossen, am Freitag sollen die Straßenmarkierungen aufgebracht werden. Außerdem stehen Pflasterarbeiten an, beim neuen Pflanzbeet an der Kreuzung muss noch der Boden aufgefüllt werden.