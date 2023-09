Unbekannter raubt Senior in Karlsruhe-Weingarten aus

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend in Weingarten einen 78-jährigen Mann ausgeraubt und leicht verletzt. Der Täter stahl den Geldbeutel des Mannes.

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend in Karlsruhe-Weingarten einen 78-jährigen Mann ausgeraubt und leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Täter den Senior gegen 22.45 Uhr an der Kreuzung Ringstraße/Spitalstraße an und bat um Kleingeld oder Zigaretten.

Als der Geschädigte dies jedoch verneinte, packte der Unbekannte ihn unvermittelt am Arm und klaute dessen Geldbeutel aus dessen Hosentasche. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in nördliche Richtung.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Täter nicht finden. Der Senior erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen am Arm und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben des Seniors um einen circa 180 Zentimeter großen Mann mit dunklem Teint und schlanker Statur handeln. Er trug ein weißes T-Shirt und eine Sonnenbrille.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.