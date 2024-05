Keine Parkplätze auf dem Weingartener Olesaplatz

Das Parkraumkonzept der Gemeinde Weingarten als Bestandteil des Mobilitätskonzepts führt zu immer neuen Diskussionen und Vorschlägen. Bereits im Februar vorigen Jahres hatte die Weingartener Bürgerbewegung (WBB) neben anderen Vorschlägen zum Parkraumkonzept zwei Anregungen in die Beratungen des Gemeinderats eingebracht. Es ging um die Schaffung neuer Stellplätze sowohl am Olesaplatz als auch am Stichweg Gartenstraße/verlängerte Mozartstraße. Beide Vorschläge wurden zunächst zurückgestellt. Im März wurde dann darüber explizit beraten und die Verwaltung mit der Prüfung beauftragt, ob an diesen beiden Stellen drei bis vier Parkplätze möglich seien.

Gefahr durch Zu- und Abfahrt

Die Verwaltung hatte nach der Prüfung Bedenken. Für maximal zwei Parkplätze auf dem Olesaplatz müssten der dortige Baum entfernt, die Grünanlage zurückgenommen und der Fußweg durch den neugestalteten Platz verlegt werden. Die Zu- und Abfahrt berge ein hohes Gefahrenpotenzial.

Der andere Vorschlag betraf die Durchfahrt im Bereich Gartenstraße 10a/verlängerte Mozartstraße. Diese wird benötigt, um das gemeindeeigene Grundstück zu erschließen, das im Vorhabens- und Erschließungsplan Gartenstraße als Zufahrtsfläche einer späteren inneren Erschließung definiert ist. Dieses Grundstück wird auch für die Ausfahrt der bestehenden privaten Tiefgarage genutzt.

Dort eine öffentliche Parkierungsfläche auszuweisen, sieht die Verwaltung als problematisch, denn es führe in dieser beengten Situation zu mehr Begegnungsverkehr auf dieser Fläche. Außerdem bestehe keine Wendemöglichkeit. Fahrzeuge müssten rückwärts ausfahren.

Die Verwaltung empfahl, die beiden Vorschläge abzulehnen, auch im Hinblick auf die angedachte Parkraumbewirtschaftung, die durch die Zahlungspflicht den Parkdruck im öffentlichen Raum vermutlich mindern werde.

Der Fraktionsvorsitzende der WBB, Timo Martin, zeigte Einsicht. Unter diesem Gesichtspunkt und vor dem Hintergrund, dass der Platz gerade erst neu bepflanzt und angelegt worden sei, könne er zustimmen.

Die anderen Ratsmitglieder waren sich einig, dass dieser Platz nicht für Stellplätze herangezogen werden dürfe. Wolfgang Wehowsky (SPD) nannte den Vorschlag „undenkbar“. Hans-Günther Lohr (FDP) fand die Kosten, die nach Erfahrungswerten auf 20.000 Euro pro Stellplatz veranschlagt werden, zu hoch. „Schade um den Platz“ war die einhellige Meinungsäußerung. Dem Vorschlag der Verwaltung, die Anregung der WBB abzulehnen, wurde einstimmig gefolgt.