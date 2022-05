Antrag gestellt

Kommt in Weingarten bald eine neue Bahnhaltestelle „Weingartener Moor“?

Bisher halten die Bahnen in Weingarten nur am Bahnhof. Das soll sich nach Plänen der Weingartener Bürgerbewegung ändern; die Fraktion will einen zweiten Halt im Süden der Gemeinde. Was die beteiligten Parteien dazu sagen.