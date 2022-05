Abschleppen oft nicht möglich

Eine „Death-Disco“ und kaputte Transporter: Abgestellte Schrottfahrzeuge sorgen in der Region für Ärger

Immer wieder fallen entsorgte Fahrzeuge am Straßenrand auf. In der Region gibt es kuriose Beispiele, mit denen sich Ordnungsämter schwer tun: Von einem Katz-und-Maus-Spiel in Weingarten bis zu einer „Death-Disco“ in Karlsruhe.