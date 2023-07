Limitiertes Kartenspiel als Werbung für Firmen aus Weingarten

Für Jungunternehmer und Start-ups ist es wichtig, bekannt zu werden. Das Netzwerk der Weingartener Jungunternehmer „Unternehmen von morgen – Business vor Ort“ hatte dafür einen kreativen Einfall: ein Kartenspiel.

„Wir sind junge Unternehmer. Entweder jung an Jahren oder unser Unternehmen steht noch am Anfang oder wurde von der vorigen Generation übernommen“, erklärt Vanessa Graf, Geschäftsführerin von FeMa Elektrik und Medien GmbH. Es gehe darum, wahrgenommen zu werden. Ein gemeinsames Brainstorming führte schließlich zu einem durchdachten Ergebnis: Ein Quartettspiel sollte es sein.

32 Unternehmer machen mit

32 Teilnehmer machten mit. Das „Wengerder Quartett“ war geboren. Angesprochen fühlen sollten sich Einzelhändler, Handwerker, Dienstleister gleichermaßen.. Jeder Teilnehmende gestaltete seine eigene Karte nach den immer gleichen Kriterien. Name und Branchenangabe in der Dachzeile, darunter fünf standardisierte Angaben: Firmengründung, Anzahl der Mitarbeitenden, Lieblingsfest, Entfernung zum Turmberg und Hausnummer.

Die Spielregeln folgen dem klassischen Quartett. Eine Kurzbeschreibung des eigenen Betriebs, das Logo und als Anreiz ein Gutschein für eine Rabattaktion oder eine Vergünstigung bis hin zur Gratiskugel Eis komplettieren das Ganze. Ist dieser Gutschein allerdings einmal eingelöst, wird die Karte entwertet.

Limitiert auf 300 Kartenpäckchen

Das Team von „MeinOrt Weingarten“ hat seine Plattform als Veranstalter zur Verfügung gestellt. „Ein Kartenspiel ist einfach mal was Anderes. Das Ganze musste natürlich auch kaufmännisch kalkulierbar sein“, sagt Vanessa Graf. Darum sei die erste Ausgabe des Spiels auf 300 Kartenpäckchen limitiert. Es ist eine regionale Geschenkidee, denn alle 32 Unternehmer kommen aus Weingarten, vereinzelt auch aus der Region.

Gewinn wird gespendet

Der Businesstreff findet einmal im Monat statt, meist in unterschiedlicher Besetzung. Das Kartenpäckchen ist für 15 Euro im Laden von „MeinOrt“ in der Apothekenstraße 6 erhältlich. Den kompletten Gewinn will das Netzwerk an Weingartener Vereine spenden.