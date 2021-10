Interesse nach Verdachtsfall größer

„Mäßige“ Nachfrage: Wie Weingartener Kitas mit Eltern und den freiwilligen Corona-Tests umgehen

An Schulen sind sie Pflicht, in Kindergärten freiwillig: die Corona-Schnelltests. Ob die Eltern ihre Sprösslinge tatsächlich testen, bevor sie in die Kita gehen, entscheiden die Familien selbst. Wie gehen Weingartener Einrichtungen damit um, dass sich nicht alle Kinder dem Prozedere unterziehen?