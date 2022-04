Motorrad bei einem Brand am Baggersee Weingarten zerstört

Am Donnerstagmorgen am Baggersee Weingarten wurde ein Motorrad durch ein Feuer stark beschädigt. Zeugen meldeten der Polizei gegen 3.45 Uhr den Brand eines Motorrades am Fischerheim in Weingarten. Die Polizei teilt mit, dass die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Weingarten den Brand rasch löschen konnte.

An dem Motorrad, das durch das Feuer offenbar völlig zerstört worden war, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Die Kriminaltechnik sicherte am Brandort Spuren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen.

Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung zu setzen.