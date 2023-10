Der Motorsportclub Weingarten ist stolzer Träger des „Großen Sterns des Sports“ in Bronze, verliehen von der ehemaligen Volksbank Bruchsal-Bretten, jetzt Volksbank Kraichgau. Die Volksbanken vergeben bereits seit 2004 zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund die Auszeichnung „Stern des Sports“ an Sportvereine, die sich in besonderem Maß gesellschaftlich engagieren. Auf Regionalebene wird der Stern in Bronze verliehen, auf Landesebene in Silber, auf Bundesebene in Gold. Jede Stufe ist mit einer Geldprämie verbunden.

Der MSC Weingarten erhielt diese Auszeichnung für seine Teilnahme am Projekt „United in Dreams“ – Kartinklusionsfahren. Ziel des Projekts ist es, Inklusion erfahrbar zu machen.

Verein will Inklusion im Motorsport als Selbstverständlichkeit etablieren

Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung sollen gleichberechtigte Teilhabe am Kartsport haben. Es geht darum, inklusives Kartfahren im Wettbewerb für Kinder und junge Erwachsene mit und ohne körperliche Einschränkungen anzubieten. Denn der Verein will Inklusion im Motorsport und in der Gesellschaft als Selbstverständlichkeit etablieren.

Die Aktion wurde in Kooperation mit dem Deutschen Motor Sport Bund ins Leben gerufen und von der Stiftung „Aktion Mensch“ gefördert. Für einen ersten bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb hatten sich fünf Vereine gemeldet, einer davon war der MSC Weingarten.

Es ist unserem Verein eine Herzensangelegenheit, dass kein junger Mensch mehr sagen muss: So etwas werde ich nie können. Jürgen Fabry

Vorsitzender des MSC Weingarten

Im Juli 2022 hatte auf dem Trainingsgelände des Vereins die Pilotveranstaltung stattgefunden. Der Vorsitzende des MSC Weingarten, Jürgen Fabry, hat sein Leben der Faszination Motorsport gewidmet und sagte damals: „Es ist unserem Verein eine Herzensangelegenheit, dass kein junger Mensch mehr sagen muss: So etwas werde ich nie können“.

Spezialkart wird über zwei Joysticks mit den Händen gesteuert

An diesem Tag fanden sich rund zehn angemeldete Jugendliche aus Baden-Württemberg mit und ohne Handicap auf dem Trainingsgelände in Weingarten ein. Das Spezialfahrzeug mit Elektromotor hat kein Lenkrad und keine Pedale. Die Fahrer steuern den Wagen nur über zwei Joysticks mit beiden Händen.

Die Fahr- und Lenkbefehle werden ohne direkte mechanische Verbindung mittels elektrischem Signal übertragen. Die Kinder und Jugendlichen jagten, wenige Zentimeter über dem Asphalt, durch den Pylonenwald. „Das Projekt hat unseren eigenen Kartkindern gezeigt, dass Menschen mit Behinderung genau die gleichen Träume und Wünsche in Bezug auf das Kartfahren haben, wie sie selbst.

Es fand ein reger Austausch zwischen allen Beteiligen statt. Ängste und Vorurteile konnten abgebaut werden“, schreibt Vereinsmitglied Ina Fabry in ihrer Bewerbung für „Stern des Sports“. Im Juni 2023 folgten zwei weitere Inklusionsveranstaltungen, die der Verein auf dem Hockenheim vor großer Zuschauerkulisse vorgestellt und durchgeführt hat. Im kommenden April 2024 ist auf dem Gelände in Weingarten ein Kick-Off für den Bereich Süddeutschland geplant.