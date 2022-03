Der Verein will in diesem Jahr seinen Geburtstag groß feiern. Ein Programm mit rund 30 Terminen wurde dazu kürzlich vorgestellt.

Eigentlich ist der Zeitraum von 50 Jahren nur ein kleiner Ausschnitt der großen internationalen Motorsportgeschichte, deren Anfänge auf das Jahr 1894 mit der Wettfahrt zwischen Paris und Rouen zurückgehen.

Gefeierter Sieger war damals Graf Albert De Dion auf seinem 20-PS-starken Dampf-Automobil. Nicht ganz so groß, aber doch erstaunlich sind die Erfolge des 1972 gegründeten Motossportclubs Weingarten, der inzwischen über 300 Mitglieder zählt.

Vater des Erfolgs und Garant der Aufwärtsentwicklung ist Jürgen Fabry, der seit Beginn an der Spitze des MSC steht. 1972 war er mit dabei, als ein „Club von Motorsport-Enthusiasten“, „ein Haufen verrückter Kerle“, wie es in der Chronik heißt, den Zusammenschluss aus dem Boden stampfte. „Unsere Wurzeln lagen im Rallyesport. Wir wollten die große weite Welt des Motorsports nach Weingarten holen“, erinnert sich Fabry.

Damals sei ein heimtückischer Motorsportbazillus durchs Dorf gespukt, ist in der Vereinsgeschichte festgehalten: Mit 18, 20 oder 25 Jahren habe es vielen im rechten Fuß gejuckt, so arg, dass man ihn ganz fest aufs Bodenblech drücken musste, um das Kribbeln zu besänftigen. So wird die Motivation der Pioniere in der Chronik beschrieben.

Automobil-Geschicklichkeitsturnier für Jedermann

In bester Erinnerung ist noch das erste Weingartener „Automobil-Geschicklichkeitsturnier für Jedermann“. Der MSC erwirtschaftete, auch dank Sponsoren, einen Reinerlös von 1.250 Mark, den er den Kindergärten im Ort zukommen ließ.

Neben einem ordentlichen Mitgliederzuwachs stellten sich auch zahlreiche sportliche Erfolge ein, etwa der Mannschaftssieg im Sportfahrerpokal Südwest, der damals wohl härtesten Amateur-Rallye.

Noch in den 1970er Jahren wurde die Vereinszeitung „Der Zündfunke“ ins Leben gerufen. Bereits 1976 trat der MSC auch regional groß in Erscheinung. Der Neuling gewann etwa den Nordbaden-Cup und die ADAC-Gaumeisterschaft. Im zarten Alter von acht Vereinsjahren erfolgte der Spatenstich fürs Clubhaus in Weingarten.

Jugendkart-Slalom für Acht- bis 18-Jährige

Seit 1991 schuf der Verein eine Sparte für Acht- bis 18-jährige: Den Jugendkart-Slalom. Die Entscheidung, hier einzusteigen, erwies sich als Volltreffer, weiß Fabry, der mit Stolz seine 30 aktiven Jugendlichen als große Bereicherung hervorhebt. Zu den vielen erfolgreichen Assen des MSC gehört Ina Fabry, die es aufs internationale Parkett geschafft hat.

Im Jubiläumsjahr kann der 50-jährige Verein, Corona zum Trotz, ein volles Jahresprogramm mit 30 Terminen vorlegen. Wichtige Veranstaltungen sind die Einweihung des neuen MSC-Geländes, Auto-Slalom-Fahrten auf dem Hockenheimring, mehrere Porsche-Sport-Cups auf dem Nürburgring oder sogar in Italien.

Begehrt ist immer das Ferienspaß-Kartfahren. Zur Jubiläumsfeier im November wird die Elite des deutschen Motorsports in Weingarten erwartet. Im April ist das Forum „Zukunftsstrategie für die nächsten 50 Jahre“ mit einem Ausblick vorgesehen.