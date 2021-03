Sorge um zugestellte Rettungswege

Nach Anzeigenflut gegen Falschparker in Weingarten: Ordnungsamt verteilt Hinweiszettel

Nach der Anzeigenflut gegen Falschparker in Weingarten reagiert die Gemeinde. Das Ordnungsamt verteilt Hinweiszettel an Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung halten.