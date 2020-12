Unvermittelt ist ein 39-Jähriger in Weingarten mit einem Beil und einem Schlagstock auf seinen Vater losgegangen. Am Tag nach der Tat sind Nachbarn und Anwohner erschüttert, dass so eine Tat in der friedlichen Gemeinde passiert sei.

Ein 39-Jähriger hat am Mittwochmittag in Weingarten seinen 64-jährigen Vater mit einem Beil angegriffen. . Die Beamten gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Angriff hatte zu einem Großeinsatz der Polizei geführt, bei dem fünf Einsatzfahrzeuge schließlich vor dem Anwesen vorfuhren. Am Tag nach der Tat zeigen sich Anwohner erschüttert von dem Vorfall.

Wie die Polizei mitteilt, sei der 64-Jährige gegen 12.45 Uhr von seiner Arbeit nach Hause gekommen, als unvermittelt sein 39 Jahre alter Sohn mit einem Beil auf ihn losgegangen sei. Hierbei soll der 39-Jährige mit voller Wucht in Richtung des Kopfes des Geschädigten geschlagen haben. Glücklicherweise, so die Polizei weiter, konnte der Vater den Schlag abwehren und das Beil im Gerangel an sich nehmen.

In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung, die sich zunächst in den Hof des Anwesens verlagerte und in welcher der 39-Jährige nun mit einem Teleskop-Schlagstock auf seinen Vater einschlug. Nur durch die Unterstützung von zwei weiteren Zeugen konnte der Sohn von seinem Vater getrennt werden.