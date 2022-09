Bei einem Feuer auf einem Vereinsgelände in Weingarten sind 60 Tauben gestorben. Die Polizei geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Zukunft des Vereins ist weiter unklar.

Nach dem Feuer auf dem Gelände des Brieftaubensportvereins Weingarten erhärtet sich der Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung. „Derzeit gehen wir davon aus, dass eine Art Lagerfeuer auf dem Nachbargrundstück auf eine Hecke übergriffen hat“, sagt ein Sprecher des Karlsruher Polizeipräsidiums.

Von dort hätten sich Flammen wahrscheinlich auf den Taubenschlag ausgebreitet. Angesichts der extremen Trockenheit zum Tatzeitpunkt liege ein fahrlässiges Verhalten vor.

Darauf stehen im Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Einen Vorsatz schließt die Polizei aus.

Bei dem Feuer am 23. August waren rund 60 Tauben in ihren Käfigen verbrannt. Nach Vereinsangaben hatten sich in dem Taubenschlag bei Brandausbruch 87 Tiere befunden. Mitglieder des Motorsportvereins, die auf das Feuer aufmerksam geworden waren, hatten einige Vögel rechtzeitig freilassen können.

Zukunft des Brieftaubensportvereins Weingarten ist nach dem Brand weiter unklar

Die verstörten Tiere waren zunächst auf die Dächer in der Umgebung geflüchtet. „Mittlerweile sind alle überlebenden Tauben zurück“, sagt Johannes Laturnus, Vorsitzende des Brieftaubensportvereins.

Auch gut zwei Wochen nach dem verheerenden Brand ist ungewiss, ob und wie es für den 13 Mitglieder zählenden Verein weitergeht. In den kommenden Tagen sollen laut Laturnus Gespräche mit Gemeindevertretern stattfinden. Wer den Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro übernimmt, sei bislang ebenfalls unklar.

Auf dem Nachbargrundstück sind nach Gemeindeangaben sieben Personen untergebracht. Bei ihnen handele es sich um Obdachlose und Asylbewerber.

Wie Polizei und Gemeinde mitteilen, kam es auf dem Grundstück bereits vor dem Brand zu mehreren Einsätzen wegen unerlaubter Feuer und Streitigkeiten unter den Bewohnern.