Gemüseladen trifft Flohmarkt

Originelle Idee: Gemüsehändler Angelo aus Weingarten vermietet Trödelregale

Nicht genutzte Räume gingen dem Gemüsehändler Angelo in seinem Laden in Weingarten gegen den Strich. Seit August vermietet er deshalb die Regale in seinem Obergeschoss an private Verkäufer. Mit Erfolg.