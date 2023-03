Aufklärungsarbeit

Ortsseniorenrat aus Weingarten spricht über Betrugsgefahr mit Phishing-Mails

Mit sogenannten Phishing-Mails versuchen Betrüger, an sensible Daten heranzukommen. Weingartens Ortsseniorenratsvorsitzender Fritz Liebersbach will Aufklärung leisten. Auch er bekam dubiose E-Mails.