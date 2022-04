Vorerst nur eine Zufahrt

Pflegeheim-Anwohner in Weingarten fürchten Parkchaos in den umliegenden Straßen

Zukünftig sollen Senioren „Mittendrin Leben“: So heißt das Bauprojekt für ein Pflegeheim in Weingarten. Von den zwei geplanten Zufahrten zum Gelände gibt es bisher aber nur eine. Die zweite hängt an einer älteren Frau.