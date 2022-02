Pkw-Fahrer flieht durch riskante Fahrweise vor einer Verkehrskontrolle bei Bruchsal

Ein 31-Jähriger ist am Mittwoch vor einer Verkehrskontrolle bei Bruchsal geflohen. Der Mann besaß keinen Führerschein und stand wohl unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der L 559 am Ortseingang Weingarten hat ein 31-jähriger Pkw-Fahrer versucht, sich der Kontrolle grob verkehrswidrig zu entziehen. Wie die Polizei mitteilte, beschleunigte der Fahrer und floh zunächst durch den Ortsteil Waldbrücke, weiter auf der L 559 Richtung Blankenloch, von dort nach Streifen einer Leitplanke weiter auf die L 560 und von dort auf die L 558 stets in Richtung Bruchsal.

In Bruchsal selbst konnte der Fahrer dann in der Südstadt nach Widerstandshandlungen festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge, stand der flüchtige Fahrer unter Einfluss von berauschenden Mitteln und war ebenso nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Im Zuge seiner Flucht und riskanten Fahrweise gefährdete und behinderte der Beschuldigte möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer.

Polizei sucht Zeugen

Verkehrsteilnehmer und Zeugen werden geben, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle, der Verkehrspolizei Karlsruhe, unter der Rufnummer (0 72 1) 94 48 40 in Verbindung zu setzen.