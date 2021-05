Als einige Bewohner der Gemeinschaftsunterkünfte in Weingarten positiv auf Corona getestet wurden, hat die Gemeinde schnell reagiert und eine derzeit leer stehende Unterkunft als Quarantänezentrum hergerichtet.

Die bewohnten Räumlichkeiten wurden entsprechend gereinigt und vorbereitet, vier Personen wurden einquartiert. Sie wurden mit allem Notwendigen versorgt und hatten Freiraum im Hofbereich, nachdem dieser durch einen Bauzaun abgegrenzt war.

Nach Ablauf der gesetzlichen Quarantänefrist dürfen sie die Unterkunft wieder verlassen.

Genauso handhabt es auch die Stadt Stutensee. Im Zug des Ausbruchs der Pandemie wurde vorsorglich in beiden Einrichtungen der Stadtteile Blankenloch und Spöck Wohnraum für mögliche Quarantäne-Maßnahmen freigehalten, falls unter den Bewohnern Kontaktpersonen oder positiv Getestete auftreten.

Andere Hardt-Gemeinden handhaben es ähnlich

Walzbachtal hat in mehreren Objekten Geflüchtete untergebracht. Eine erforderliche Quarantäne muss von allen Familienmitgliedern in der Wohnung eingehalten werden. Die Versorgung übernimmt die Gemeinde nur im Ausnahmefall. Eine abgeschlossene Wohnung für nicht vorhersehbare plötzliche Notfälle steht zur Verfügung.

In Eggenstein-Leopoldshafen lebt eine größere Anzahl Geflüchteter, überwiegend Familien, in einer Wohnanlage mit Drei-Zimmer-Wohnungen. Hier wäre ein Corona-Fall nicht anders zu behandeln als bei allen anderen Einwohnern.

Auch in Linkenheim-Hochstetten sowie in Pfinztal sind die geflüchteten Personen dezentral in Wohnungen der Gemeinde untergebracht.