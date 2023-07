Ein 39-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen bei Weingarten mit seinem Rad in einen Bach gestürzt und ertrunken. Angehörige fanden ihn später.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf einem Waldweg im Bereich der Kläranlagenzufahrt zwischen Staffort und dem Weingartener Ortsteil Waldbrücke. Die Polizei teilte mit, dass der 39-Jährige dort vom Radweg abkam und in einen Bach stürzte. Am Samstagnachmittag wurde er von Verwandten dort tot aufgefunden, nachdem er nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei hatte der 39-Jährige eine Veranstaltung besucht, die er offenbar gegen 4.30 Uhr verlassen hatte, bevor er in einer Kurve geradeaus fuhr und in den Bach stürzte.

Gegen 15.30 Uhr fanden ihn Familienangehörige, die sich inzwischen auf die Suche gemacht hatten. Es kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Keine Hinweise auf Beteiligung weiterer Personen

Die Polizei geht bislang davon aus, dass der Mann im Bachbett auf den Kopf stürzte und das Bewusstsein verlor. Geprüft wird auch, ob Alkohol bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben könnte. Hinweise darauf, dass weitere Personen beteiligt waren, liegen derzeit nicht vor.