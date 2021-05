Richtfest von „Mittendrin leben“ in Weingarten: Seniorenheim und neue Wohnungen sollen 2022 fertig sein

Das Großprojekt „Mittendrin leben“ in Weingarten hat Richtfest gefeiert. Auf gut 9.000 Quadratmetern entstehen ein Pflegeheim mit 90 Zimmern und drei Mehrfamilienhäuser.

Hartmut Raupp, Geschäftsführer beim Investor Hoepfner BauInvest GmbH, wollte es sich trotz der Pandemie nicht nehmen lassen, wenigstens ein bisschen Danke zu sagen. Also gab es einen Kasten Bier für jeden beteiligten Handwerker und eine Spende an den Verein Weingartner Musiktage Junger Künstler.

Nach Abschluss der aufwendigen Generalsanierung der Baufläche einer ehemaligen Industriebrache kam das Projekt mit dem Generalunternehmer Weisenburger in den vergangenen zwölf Monaten gut voran.

Sechs Monate waren für die in dem Gelände notwendige Pfahlgründung erforderlich gewesen, im Dezember 2020 wurde mit dem Hochbau begonnen. Auf gut 9.000 Quadratmetern entstehen ein Pflegeheim mit 90 Zimmern und drei Mehrfamilienhäuser.

Das Seniorenpflegeheim wird nach Fertigstellung von Haus Edelberg betrieben. Im gleichen Haus, aber mit separatem Eingang, werden zehn barrierefreie Zwei-Zimmer-Wohnungen für Betreutes Wohnen zur Vermietung angeboten.

Ebenfalls vermietet werden sollen die 39 Wohnungen in den drei Mehrfamilienhäusern. Die Wohnungsgröße variiert zwischen zwei und vier Zimmern, zu den Häusern gehören Tiefgarage und Außenstellplätze.

Ein wichtiger Bestandteil des Projekts seien außerdem 20 öffentliche Pkw-Stellplätze und zusätzliche Grünflächen direkt im Zentrum von Weingarten, ergänzt Raupp. Die Fertigstellung des Pflegeheims ist für Mitte des Jahres 2022 geplant, die Wohnungen können ebenfalls noch im Jahr 2022 bezogen werden. Die Hoepfner BauInvest Plus ist eine Tochtergesellschaft der Hoepfner Bräu. Sie entwickelt Immobilienprojekte in zukunftsträchtigen Segmenten für die ältere Generation und im Handel. Das nächste Projekt in Weingarten wird die Revitalisierung des Trautwein-Areals sein.