Akute Brandgefahr

Sattelzug mit gravierenden technischen Mängeln auf der A5 bei Weingarten aus dem Verkehr gezogen

Am Mittwochnachmittag haben Beamte der Verkehrsüberwachung an einem Sattelzug auf der Autobahn 5 bei Weingarten gravierende Mängel am Fahrzeug festgestellt.