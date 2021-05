Schuhe für’s Siegerpodest: So arbeitet ein Schuhmacher

Der Auftritt ist standesgemäß: In selbst geschusterten Penny Loafers begrüßt Schuhmacher Frank Schneider den Gast in seinem Weingartener Unternehmen. „Wissen Sie, warum die so heißen? Weil zwischen dem Rist am Fuß und dem Schaft nur Platz für einen Penny sein sollte“, erklärt Schneider.

Schuhe sind seine Leidenschaft, sein Fachgebiet als Schuhmacher ist das Anfertigen der Schäfte. „Alles, was über der Sohle ist, gehört zum Schaft“, erklärt er.

Schon seit 1996 ist er damit selbstständig. „In der Region sind wir die einzigen, die überhaupt noch Schuhschäfte anfertigen“, so Schneider. Seine Schuhe haben sogar schon einmal als erste die Ziellinie bei den 24 Stunden von Le Mans überquert.

Schon in der Schule entdeckt Schneider das Arbeiten mit Garn und Stoff für sich. 1983 beginnt er eine Lehre in Karlsruhe bei einem Schaftmacher, 1990 folgt der Meisterbrief, den er im Staatstheater Karlsruhe macht. „Dort habe ich nach den Vorlagen der Kostümgestalter historische Schuhe nachgebaut“, erinnert sich Schneider. Zwei Tage habe er üblicherweise an einem Paar maßgefertigter Schuhe für ein Theaterstück gesessen.

Das schafft noch keine Maschine

Was er und seine Mitarbeiterin Veronika Mehl erledigen, könne derzeit noch keine Maschine in Serie leisten, betont der Schuhfachmann. Und es braucht Erfahrung, schon beginnend bei der Auswahl des Leders für den Schaft. Mit geübtem Blick begutachtet Schneider in seinem Lager verschiedene Rollen unterschiedlichster Ledersorten. Kalbs-, Rinds-, Pferde-, ja, sogar Rochenleder liegt in den Regalen.

„Rochen ist durch seine Oberfläche besonders anspruchsvoll“, erläutert Schneider. Die Oberfläche sieht ein wenig wie plattgedrückte Glasperlen aus. „Mit der Naht kommt man nur durch die glatten Teile der Haut, nicht durch die Erhebungen“, fährt er mit dem Stück Leder in der Hand fort. Handarbeit für den Fisch ist Pflicht.

Das Stanzen von Mustern oder das Lochen beispielsweise über das noch glatte Oberleder eines Schuhs, so präzise, dass es auch gewölbt am fertigen Schuh gleichmäßig und sauber aufliegt, dafür sei Erfahrung und Präzision notwendig. „Um das Leder für den Schaft passend zu bekommen, müssen wir es ziehen, strecken, glätten“, erläutert Schneider und führt vor. Über eine Holzleiste, die maßgenommene Vorlage eines Fußes, zieht er Leder und passt es an, so dass sich das Innenfutter und Oberleder glatt an das Maßstück anschmiegen.

Es gibt nur den einen Versuch. Frank Schneider, Schuhmachermeister

Auch bei den Nähten der maßgefertigten Schäfte ist die ruhige Hand entscheidend für den Erfolg. „Die Stiche müssen in einem Zug gesetzt werden, schön gleichmäßig und gerade.“ Ein Vertun kostet Geld. „Sitzt eine Naht oder eine Lochung nicht richtig, war’s das mit dem Stück Leder. Es gibt nur den einen Versuch.“

Schneider macht nicht nur Schäfte. Er repariert auch Schuhe. Manchmal ist es ein gewöhnlicher Industrieschuh, den er repariert, in anderen Fällen sind es hochwertige Maßanfertigungen. Viele seiner Kunden, die die Schuhe in Reparatur geben, eint eine Sache: Sie stehen auf ihre Schuhe.

Er berichtet: „Es gibt schon Kunden, die mir ihre Lieblingsschuhe immer und immer wieder zur Reparatur bringen. Ich habe Schuhe hier, die ich für meine Kunden schon seit zehn Jahren neu besohle oder einfach nur richte.“ In der Aufgabe, das viel eingesetzte Schuhwerk wieder auf Vordermann zu bringen, findet Schneider Befriedigung. „Ich versuche, den Schuh zu erhalten, so lange es geht. Mir macht das Freude.“

Massenproduktion und Billigschuhen zum Trotz. Der Weingartener ist davon überzeugt, dass es wieder mehr Menschen gibt, die höherwertige Schuhe schätzen. „Man möchte sich mit einem höherwertigen Schuh etwas Gutes tun“, so Schneider aus seiner Erfahrung. Mit das hochwertigste an Schuhwerk gibt es bei den jährlichen Schuhmachertagen, einer Leistungsmesse für die Branche, zu sehen. Schneider holte 2010 und 2013 jeweils die Bronzemedaille für ein Paar Maßschuhe. Seine erste Teilnahme 2007 war die erfolgreichste.

Mit einem Paar eleganter, dunkelgrüner Rennfahrerschuhen holte er Silber. Die Träger dieser Schuhe aber waren vier Jahre zuvor sogar noch erfolgreicher: Der Rennstall der Nobelmarke Bentley gewann 2003 die 24 Stunden von Le Mans – mit Schneiders maßgefertigten Schuhen an den Füßen.