Seniorin und Hund laufen auf der A5 bei Weingarten umher

Eine 79-jährige Frau war am Mittwoch gemeinsam mit ihrem Hund an und auf der A5 bei Weingarten unterwegs. Polizisten konnten die verwirrte Seniorin glücklicherweise stoppen, bevor es zu einem Unglück kam.

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag eine 79-jährige Frau und ihren Hund bei einem Spaziergang an und über die A5 bei Weingarten gestoppt und in Sicherheit gebracht. Die verwirrte Senioren war gegen 16.30 Uhr auf der A5 bei Weingarten unterwegs, heißt es von der Polizei. Vorbeifahrende Autofahrer entdeckten sie und alarmierten die Polizei.

Die Frau soll gemeinsam mit ihrem Hund mindestens einmal komplett über die Fahrbahn bis zur Mittelplanke gelaufen sein. Glücklicherweise blieben Frau und Hund bei der abenteuerlichen Aktion unverletzt. Polizisten fanden die Frau schließlich neben der Fahrbahn liegend, ihr Hund war bei ihr. Die beiden wurden körperlich unversehrt in die Obhut von Angehörigen gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die auf der Autobahn unterwegs waren und eventuell von der Frau oder ihrem Hund gefährdet worden sein können. Die 79-Jährige trug einen dunkelroten, knielangen MAntel und eine graue Strickmütze, bei dem Hund handelt es sich um einen kniehohen Mischling mit schwarz-beigem Fell.

Meldungen bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0721/944840.