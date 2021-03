Sorgsam begutachtet Isabell Hauth die jungen Setzlinge. Noch ist der frisch gepflanzte Kopfsalat klein und empfindlich. Der Folientunnel an der Jöhlinger Straße in Weingarten bietet Schutz vor schlechtem Wetter, so dass die Pflänzchen in den kommenden Wochen gedeihen können.

Es sieht hier bei der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) Gutes Gemüse aus wie auf vielen anderen Äckern – wer aber mitmacht, hat sich bewusst für ein anderes Modell des Gemüseanbaus entschieden. Eines, das auf Solidarität beruht und jedem Mitglied bei der Ernte einen fairen Ertrag sichert. Und jede Menge Wissen um Nutzpflanzen gibt es bei der Arbeit auf dem Acker noch obendrauf.

Eine Handvoll Mitglieder der SoLaWi hilft schon jetzt, die ersten Pflanzen hier auf dem Walzbachacker im neuen Jahr zu setzen oder die Erde dafür vorzubereiten.