Wetter meint es gut mit Grünanlagen im Karlsruher Norden

Wegen des feuchten Frühjahrs ist es um die Bäume, Grünanlagen und Blumenkästen im nördlichen Landkreis Karlsruhe gut bestellt. Die Gemeinden appellieren dennoch an die Mithilfe der Bürger.

Nach drei Sommern mit glühender Hitze und Trockenheit verspricht der Sommer 2021 etwas bessere Temperatur- und vor allem Wasserverhältnisse für die zahlreichen Bäume, Grünanlagen, Rabatten und Blumenkästen in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe.

Die Badischen Neuesten Nachrichten befragten exemplarisch die zuständigen Mitarbeiter des Grünflächenmanagements, Bernd Wasser in Weingarten, Francisco Kunze in Eggenstein-Leopoldshafen und Michael Nagel in Stutensee.

Übereinstimmend bezeichnen alle die Situation gegenüber 2020 „um einiges entspannter“. Aufgrund des feuchten Frühjahrs sei es in Eggenstein gut bestellt, sagt Kunze.

Schwülwarmes Wetter fördert Wuchs von Unkraut

„Wir haben bis jetzt noch keinen Sondergießtag am Samstag eingelegt“, betont Bernd Wasser. Im Vergleich dazu waren dies in vergangenen Jahren bis Ende Juni schon fünf Samstage. Allerdings begünstige das mitunter schwülwarme Wetter auch den Wuchs von Unkraut, wirft Michael Nagel ein.

Aber auch ohne Sondergießtage ist das Bewässern für die Leiter der Bauhöfe ein Faktor, der eingeplant sein will. Den Zeitaufwand allein für das Bewässern schätzt Wasser auf 15 Prozent des Gesamtaufwands für das Grünteam.

Dafür wurde eigens temporär eine Vollkraft abgestellt. Diese versorgt im Ortskern von Weingarten rund 60 Kästen, 30 Tröge, zwölf Oleanderbüsche, mehrere Wechselflorbeete und rund 150 Jungbäume.

Eggenstein-Leopoldshafen beschäftigt durchschnittlich zwei Mitarbeiter pro Woche mit derartigen Aufgaben. In Stutensee werden frisch gepflanzte Gewächse zweimal wöchentlich gegossen.

Wassersäcke verhindern Trockenschäden bei Bäumen in Eggenstein und Weingarten

Die Kommunen versuchen, die Arbeit mit Hilfsmitteln so gut wie möglich zu rationalisieren. So wurde in Weingarten am Bachgeländer entlang der Kirchstraße eine halbautomatisierte Rohrleitung installiert, die mit dem Öffnen des Wasserhahns 30 Kästen zugleich bedient.

Sehr gut bewährt haben sich in allen drei Gemeinden nach Aussage der Experten die Wassersäcke, die ein- und zweijährigen Bäumen angelegt werden. Davon sind in Weingarten zurzeit 120 Stück im Einsatz, in Eggenstein-Leopoldshafen 165.

Diese werden mit einem speziellen Fahrzeug befüllt, das mit einem Gieß-Arm ausgestattet ist. Solch ein Wassersack fasst zwischen 60 und 100 Liter Wasser und gibt über einen perforierten Boden Wasser direkt in den Wurzelbereich ab. Seither seien an diesen Bäumen keine Trockenschäden mehr zu verzeichnen, ist zu hören.

Weingarten appelliert zum Gießen der Bäume

Dennoch bitten die Gemeinden die Bevölkerung um freiwillige Mithilfe. Die Gemeinde Weingarten bittet, die Bäume vor dem eigenen Haus oder in der Straße bewusst wahrzunehmen und sie durch regelmäßiges Gießen durch die heißen Tage zu bringen.

Dabei wird für einen Baum eine Menge von drei bis vier großen Kannen empfohlen. In Stutensee haben sich insgesamt 26 eingetragene Baumpaten zu diesem Ehrenamt verpflichtet. In Eggenstein-Leopoldshafen haben sich ebenfalls engagierte Bürger dazu bereit erklärt.

In Stutensee-Staffort hängen an den Masten der Straßenlaternen rund 120 Blumenschalen, die in ehrenamtlicher Arbeit einmal wöchentlich von Nathanael Wiens mit Hilfe einer Gießmaschine bewässert werden.

Ursprünglich wurde dieses Mobil vor vielen Jahren ehrenamtlich in Eigenarbeit hergestellt, ist aber mittlerweile durch ein Kommunalfahrzeug ersetzt.

In allen Gemeinden erfordern die repräsentativen Pflanzbeete erhöhte Aufmerksamkeit und Pflege. Aber auch hier versuchen die Kommunen diese zeitgemäß anzupassen.

Sukzessive werden diese Flächen mit insektenfreundlichen und hitzeresistenten Stauden bestückt. „Es ist noch im Versuchsstadium“, sagt Bernd Wasser. „Im ersten Jahr 2020 mussten wir alle zwei Wochen gießen. Jetzt nach gutem Zuwachs bisher nur alle vier Wochen.“