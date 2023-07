Daniela Bitzmann-Schleiderl ist Fachtierärztin für Klein- und Heimtiere in der AniCura-Einrichtung in Weingarten.

Mit Blick auf die heißen Tage warnt sie vor Gefahren für Haustiere und gibt Tierhaltern Tipps.

Bitzmann-Schleiderl

Man erkennt den Hitzestau, wenn der Hund kollabiert. Weitere Anzeichen sind massives Hecheln und rote Schleimhäute. Wenn das Tier einfach nur überhitzt ist, kühlt man es langsam ab, aber bei einem richtigen Kollaps muss die Körpertemperatur so schnell wie möglich heruntergebracht werden, weil die Hitze Schäden im Körper anrichtet. Es ist wichtig, den Hund an einen kühlen Ort zu bringen. Man sollte ihn nicht mit nassen Handtüchern abkühlen, sondern muss ihn richtig nass machen. Auch Kühlpads kann man an die Pfoten legen. Dann sollte man so schnell wie möglich zum Tierarzt, weil eine Gefahr für die inneren Organe besteht. Viele kleine Blutgerinnsel können zu einem Organversagen führen.