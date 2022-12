Ein Mann hat am Morgen offenbar versucht, die Shell-Tankstelle in Weingarten zu überfallen. Die Polizei sucht derzeit mit einem Großaufgebot nach ihm.

In der Shell-Tankstelle in Weingarten hat ein Unbekannter am Morgen offenbar versucht, Geld zu fordern. Gegen 9.45 Uhr wurde wegen des Raubüberfalls die Polizei alarmiert. Der Mann flüchtete nach dem Überfall-Versuch, sagt ein Sprecher des Karlsruher Polizeipräsidiums.

Die Polizei hat eine Ringfahndung gestartet und sucht derzeit mit einem Großaufgebot nach dem Unbekannten. Im Einsatz sind nach Angaben der Polizei mindestens 20 Streifenwagen-Besatzungen und ein Hubschrauber.

An der Fahndung sind Beamte der Polizeipräsidien Karlsruhe, Pforzheim und Mannheim beteiligt. Weitere Details zum Einsatz sind noch nicht bekannt.

Diese Meldung wird aktualisiert.