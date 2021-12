In Weingarten wird an Weihnachten deftiges Essen serviert

Was kommt bei den Weingartnern an Heiligabend auf den Tisch? Eine Umfrage ergab, dass Familientraditionen auch den Festschmaus einschließen.

Am Freitag ist Markttag, Weingarten kauft ein. Ein treuer Kunde auf dem neuen Wochenmarkt an den Bachterrassen: Bürgermeister Eric Bänziger (parteilos). Auf die Frage, was bei ihm an Weihnachten auf den Tisch kommt, gibt er gerne Auskunft: „Roastbeef. Das gibt es traditionell bei uns an Heiligabend. Und am ersten Weihnachtsfeiertag wird gefastet.“

Einen Stand weiter offeriert Michael Reiner Köstlichkeiten aus der Toskana wie die Salami Tartufo. Aber was isst er selbst am Tag der Feste? „Es gibt Fondue. Fleischfondue. Und erst nach dem Essen gibt es Bescherung. Das war für mich als Kind schon so hart.“

Die Traditionen werden fortgeführt, generationsübergreifend als verbindendes Element. Auch bei Angelo Marotta ist zum Christfest die ganze Familie da. Aber was auf den Tisch kommt, steht noch nicht fest. „Auf jeden Fall viel und eine große Auswahl. Sicherlich Cime di rapa, eine italienische Spezialität“, erzählt der junge Italiener zwischen erntefrischen Orangen, „die vor 72 Stunden noch am Baum auf Sizilien hingen“, wie er versichert.

Hannah, Karo und Miriam schlendern vom Markt zurück. Ein Zufallstreff dreier Mütter, man kennt sich. Wie ist es bei Familien mit kleinen Kindern? Der Blick wird weich, Vorfreude macht sich breit.

Hannah Maier stolpert als junge Mutter ein bisschen rein in die festlichen Tage. Die Traditionen seien noch nicht verfestigt. Sie erzählt: „Früher gab es Käsefondue, als ich selbst Kind war.“ Jetzt, da sie ihre eigene Familie hat, wisse sie es noch nicht. „Mein Mann Daniel kocht. Ich tippe auf Rehgulasch.“

Karo Martin weiß es schon: „Bei uns gibt es heißen Stein.“ Auf Nachfrage erklärt die dreifache Mutter: „Das ist eine Steinplatte, die wird heiß gemacht und da kommen mehrere Fleischarten drauf.“ Karo freut sich aber nicht nur auf die Leckereien, sondern feiert mit der ganzen Familie bewusst den eigentlichen Sinn von Weihnachten: die Geburt Jesu.

Darum geht es ja eigentlich, und auch bei Miriam Dreher wird das mit der ganzen Familie gefeiert. „Im Wechsel“, sagt die dreifache Mutter. Und zum Essen: „Es muss schnell und praktisch sein.“ Dabei gebe es kein traditionelles Essen. „Vielleicht machen wir Fleisch und Nudeln.“ Am ersten Weihnachtsfeiertag gebe es immer Fisch.