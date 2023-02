Unbekannte dringen in Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Weingarten ein

Täter haben sich am Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses in Weingarten verschafft.

Unbekannte sind am Donnerstagabend zwischen 18.45 und 22.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Rieslingweg in Karlsruhe-Weingarten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter die Terrassentür einer leerstehenden Wohnung im 1. Obergeschoss auf und gelangten so in den Hausflur.

Auf der Suche nach Wertgegenständen hebelten die Eindringlinge im Anschluss die Tür einer Erdgeschosswohnung auf. Die Höhe des Diebstahl- und Sachschadens sei bisher nicht bekannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt sucht nun nach möglichen Zeugen.