Unbekannte vertauschen Ortsschilder der Gemeinden Weingarten in Baden und der Pfalz

Das Weingartener Ortsschild in Richtung Blankenloch ist verschwunden. Stattdessen steht dort seit Kurzem ein anderes. Dessen Aufschrift könnte für Verwirrung sorgen.

Bislang unbekannte Täter haben zwei Ortsschilder der beiden Gemeinden Weingarten in Baden und Rheinland-Pfalz vertauscht. Auf der gelben Hinweistafel an der Weingartener Ortsausfahrt in Richtung Stutensee-Blankenloch steht nun: „Lustadt, 2 km“. Dabei handelt es sich um die Nachbargemeinde des rheinland-pfälzischen Weingartens (Kreis Germersheim).

Im badischen Weingarten nimmt man den Schildertausch gelassen. Es handele sich wohl um einen Walpurgisnacht-Scherz, heißt es aus dem Ordnungsamt. Dafür spricht, dass das badische Ortsschild in der gleichnamigen Gemeinde auf der anderen Rheinseite gefunden wurde.

Schilderstreiche sind in der Region keine Seltenheit: Im August verschwanden in Bretten vier Ortsschilder, zuvor im Bühler Stadtteil Eisental und in Unterentersbach (Ortenaukreis). Im Murgtal vertauschten Unbekannte die Schilder der Gemeinden Loffenau und Weisenbach.