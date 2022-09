Veranstalter rechnen mit 800 Teilnehmern beim Weingartener Lebenslauf

Nach zwei Jahren findet an diesem Samstag wieder der Lebenslauf des Weingartener Vereins Blut (Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte) statt. In guten Zeiten waren über 1.000 Teilnehmer dabei.

An diesem Samstag geht der Weingartener Benefizlauf zugunsten krebskranker Menschen, den der Verein Blut (Bürger für Leukämie- und Tumorerkrankte) vor vielen Jahren initiiert hat, erneut an den Start. Dieses Mal als Hybridlauf, nachdem er während der zweijährigen Corona-Pause nur virtuell stattfinden durfte.

Jetzt darf das beliebte Event, das in guten Zeiten deutlich über 1.000 Läufer anlockte, auch wieder in Präsenz starten. Für beide Formate ist eine Anmeldung über www.blutev.de erforderlich. Diese kann aber online noch an diesem Freitag bis 11 Uhr erfolgen.

Lauf beginnt um 14.30 Uhr am Weingartener Feuerwehrhaus

Nach einem gemeinsamen Aufwärmprogramm mit dem Kindergarten Waldbrücke ab 14 Uhr startet der Pulk am Feuerwehrhaus Punkt 14.30 Uhr und nimmt eine 1,6 Kilometer lange Runde in Angriff.

Das Schöne ist das Gemeinschaftsgefühl und dass jeder gelaufene Kilometer einem Menschen Gutes tut. Beate Wimmer, Geschäftsführerin von Blut

Dort zieht sich das Feld rasch auseinander, aber auch individuelle Starts sind möglich. Es gibt keine Zeitmessung. „Jeder läuft nach seinen Fähigkeiten. Das Schöne ist das Gemeinschaftsgefühl und dass jeder gelaufene Kilometer einem Menschen Gutes tut“, sagt Beate Wimmer, Geschäftsführerin von Blut.

„Für den Präsenzlauf liegen uns mittlerweile 300 Anmeldungen vor, wir rechnen aber mit 800“, berichtet Katharina Ottinger vom Organisationskomitee. Der persönliche sportliche Ehrgeiz dürfte nur bei wenigen Teilnehmern des Lebenslaufs die wichtigste Motivation sein.

An erster Stelle steht ganz klar der Dienst an der guten Sache. Unter dem Motto „Laufen, walken, geben für die Chance auf Leben“ laufen die Teilnehmer, viele darunter auch in Gruppen, so viele Runden wie möglich.

Möglichkeit zur Typisierung vor Ort

Bereits im Vorfeld hat jeder einzelne Teilnehmer Sponsoren gesammelt, die seine Laufleistung finanziell ausgleichen. Kinder können eine verkürzte Runde laufen. Verpflegung und Erfrischungen während des Laufs werden vor Ort angeboten.

Nach geleisteter Arbeit kann sich jeder ganz nach Geschmack an Kuchen oder Handfestem stärken. Das gespendete Geld geht auf das Konto des Vereins Blut, der damit Typisierungsaktionen und viele andere Vereinsaktivitäten für Krebspatienten finanziert.

Es gibt sogar die Möglichkeit, sich noch an Ort und Stelle typisieren zu lassen. Beim „virtual run“ kann vom 10. bis 24. September individuell gelaufen werden, die gesamten Kilometer werden addiert. Anmeldung und weitere Informationen gibt es auf www.blutev.de.