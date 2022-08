Verein Weingartner Musiktage hofft auf mehr Spontankäufe für Festival

Seit über drei Jahrzehnten bieten die Weingartner Musiktage Junger Künstler ein Sprungbrett für die Künstler von morgen. Ihr Begründer und künstlerischer Leiter Reinhold Friedrich, ein gebürtiger Weingartener und seit vielen Jahren weltberühmter und gefragter Trompeter, hat sich mit diesem Festival schon als junger Mann seinen großen Wunsch erfüllt, jungen Musikern ein Podium zu bieten.

Das Konzept schlug ein. Auch im 36. Jahr des Festivals treten junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt zu bezahlbaren Preisen in Weingarten auf. Ein Team von Musikern, Musikwissenschaftlern, Kulturmanagern und sehr vielen Ehrenamtlichen arbeitet mit Leidenschaft daran, dass sich das Festival bei aller Professionalität vor allem auch bewahrt hat, familiär und sympathisch zu sein.

Eine Besonderheit sind die jeweiligen passend abgestimmten Auftrittsorte, in denen manchmal nur wenige Meter Musizierende und Zuhörende voneinander trennen: Autohaus, Kirche, Rathaus, der Festsaal im Gasthaus und sogar ein Gewächshaus.

Oft trennen nur wenige Meter Musiker und Publikum

Das Programm startet am 7. Oktober mit den „Rising Stars“ Laura Schmid & d’istinto, die auf junge fesselnde Art Barockmusik auf höchstem Niveau im Autohaus präsentieren. Am Samstag, 8. Oktober, faszinieren am selben Ort Jessica und Vanessa Porter als Porter Percussion Duo mit Virtuosität und musikalischer Ausdrucksstärke.

Am Sonntag, 9. Oktober, ist um 10.30 Uhr im Gewächshaus die Gruppe Brassabumm zu hören, die mit sechs Blechbläsern und einem Schlagzeuger ihren Namen zum Programm macht. Um 19 Uhr kommt mit Hot Damn Horns & The Soul Machine eine Gruppe erstklassiger Jazzmusiker ins Gewächshaus.

Am Freitag, 14. Oktober, zeigen die „Young Elites“, Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbs und des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert, im Turmzimmer des Rathauses ihre Fähigkeiten. Am darauffolgenden Samstag sind im Festsaal des „Goldenen Löwen“ Talente des Förderprogramms des SWR zu hören.

Sonntags findet dort auch das traditionelle Kinderkonzert mit Juri Tetzlaff und dem Kaléko Quartett statt. Und am Sonntagabend präsentiert zum Abschluss das Blechbläser-Tentett der Musikhochschule Karlsruhe mit BrassSurround in der evangelischen Kirche ein abwechslungsreiches Programm.

Menschen seit Pandemie zurückhaltender

Der Vorverkauf habe bereits begonnen, aber er laufe relativ schleppend, teilt der Verein Weingartner Musiktage mit. „Wir kennen es anders“, sagt Vorstandsmitglied Lothar König. „Vor Corona wurden die Karten langfristig geordert und auf manche Angebote hat es einen Ansturm gegeben.“

Jetzt seien die Menschen zurückhaltender, vor allem bei Mitwirkenden, die jetzt noch gar nicht feststehen. Aber das Team hoffe dafür auf mehr Spontankäufe.

Allgemein sei der Verein recht unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen, sagt der Vorstandsvorsitzende und Produktionsleiter Marvin Stutz.

Noch ein Corona-Jahr kann der Verein nicht stemmen

Obwohl 2020 das Festival nicht stattfinden konnte und 2021 die Kapazitäten nur zur Hälfte ausgeschöpft wurden, seien die Organisatoren durch die finanzielle Unterstützung von Sponsoren und Förderern sowie die bisher sehr solide wirtschaftliche Situation des Vereins mit einem blauen Auge davon gekommen. Aber noch ein weiteres Corona-Jahr könne der Verein nicht stemmen.

Die beiden Sonderkonzerte von 2020 konnten erst 2022 stattfinden, aber die Künstler haben die bereits abgeschlossenen Verträge übernommen. Das Risiko einer erneuten pandemiebedingten Absage des Festivals könne niemand einschätzen, aber der Verein rechnet derzeit nicht damit.