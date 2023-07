Vorverkauf für die Weingartener Musiktage beginnt am Montag

Die Weingartner Musiktage präsentieren vom 6. bis zum 22. Oktober in einem vielseitigen Programm ein weiteres Mal erstklassige junge Künstlerinnen und Künstler, die musikalische Vielfalt in höchster Qualität nach Weingarten bringen.

Am Montag, 10. Juli, startet der Vorverkauf für das Festival. Karten können bei der Buchhandlung Wolf in Weingarten, in Bruchsal und in Oberderdingen sowie beim Musikhaus Schlaile in Karlsruhe oder online über die Homepage des Vereins erworben werden.

Besonderer Reiz des Festivals in Weingarten sind die unterschiedlichen Locations

Ein besonderer Reiz des Festivals entsteht durch die unterschiedlichen Locations, die den jeweiligen Musikstil unterstreichen. Das Festival beginnt mit dem „Rising Star“ Sebastian Berner, der seiner Trompete ungeahnte Klangfarben entlockt. Berner ist am 6. Oktober um 20 Uhr im Autohaus Morrkopf zu hören.

Der Samstag beginnt um 20 Uhr mit Donnerbalkan im Gewächshaus Stärk. Dort begeistern zehn Musiker mit den Facetten des World Pop. Der Sonntagmorgen gehört – ebenfalls im Gewächshaus um 10.30 Uhr – dem Frank Dupree Trio.

Zu hören sind Klassik und Jazz mit Piano, Schlagzeug und Kontrabass. Der 31-jährige Frank Dupree gehört zu den vielversprechendsten Ausnahmekünstlern seiner Generation.

Die Jury des Oper Awards 2023 kürte den Bariton Konstantin Krimmel zum besten Nachwuchskünstler. Mit ihm zusammen wird der international erfolgreiche Trompeter und Gründer des Festivals, Reinhold Friedrich, am 8. Oktober um 19 Uhr in der katholischen Kirche einen Liederabend gestalten.

Die SWR2 New Talent sind Jahr für Jahr ein Geheimtipp bei dem Festival in Weingarten

Die SWR2 New Talent sind Jahr für Jahr ein Geheimtipp. Dieses Jahr ist es das Trio E.T.A. von der Musikhochschule Hamburg. Elene Meipariani (Violine), Till Schuler (Violoncello) und Till Hoffmann (Klavier) werden am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr im Goldenen Löwen zu hören sein.

Am Samstag, 14. Oktober, wird die junge Sopranistin aus Weingarten, Anne Flender, um 20 Uhr im Turmzimmer des Rathauses auftreten. Sie erhielt 2022 den zweiten Förderpreis im Bundeswettbewerb Gesang.

Das Kinderkonzert mit Juri Tetzlaff und wechselnden Musikensembles findet am Sonntag um 15 Uhr im Goldenen Löwen statt.

Jazzstandards und Adaptionen im Turmzimmer des Rathauses in Weingarten

Pianist Thomas Jehle und Schlagzeuger Tobias Stolz haben das Duo als kleinstmögliches Ensemble für musikalische Freiheit und das Ausleben der eigenen Kreativität entdeckt. Im Fokus stehen Jazzstandards und Adaptionen anderer Werke. Beginn ist um 20 Uhr im Turmzimmer des Rathauses.

Bei den Hanke Brothers verbindet der Groove die Musikstile über alle Grenzen hinweg. Das Festival endet mit dem „unerhörten Musikgenuss“ am Sonntag, 22. Oktober, um 19 Uhr in der evangelischen Kirche. Es ist für alle Konzerte empfehlenswert, den Vorverkauf zu nutzen.