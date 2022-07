Was die Besucher auf dem Sommerfest in Weingarten erwartet

Das Wein- und Straßenfest mit Wahl der Weinhoheiten – wie zuletzt 2019 – soll erst 2023 wieder stattfinden, stattdessen steigt ein außerordentliches „Sommerfeschd“ in Weingarten. Geändert hat sich der Ablauf, gleich geblieben ist die Qualität von Bewirtung und Unterhaltung durch 17 teilnehmende Vereine.

Beginn ist am Freitag. Ab 17 Uhr öffnet der Vergnügungspark der Schausteller und um 17.30 eröffnet der Musikverein auf der Bühne. Um 18 Uhr werden Bürgermeister Eric Bänziger (parteilos), Vereinssprecher Karlernst Hamsen und die Weinhoheiten das Fass anstechen, danach donnern drei Böllerschüsse aus der Kanone des Schützenvereins und das Fest ist eröffnet.

Ab 20 Uhr gehört die Bühne der Séan-Tracy-Band. Am Samstag geht es ab 16 Uhr weiter. Auf der Bühne sind Airdig & Swinging Voices zu hören, daneben ist genügend Zeit, die Stände zu besuchen. Beispielsweise kann man das WeinVelo besteigen und Weingartener Wein im Probiergläschen genießen.

Bällebad, Torwand und MSC Kart bieten Spaß auf Weinheimer Sommerfest

Oder man kann von 16 bis 20 Uhr die Wanderausstellung des Landkreises Karlsruhe über „1.250 Jahre Kraichgau“ besichtigen, die der Bürger- und Heimatverein zusammen mit einem breiten Angebot heimatkundlicher Literatur präsentiert. Hier sind Besonderheiten und die historische Entwicklung des Kraichgaus unter verschiedenen Aspekten dokumentiert.

Sie ist auch am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bürgergenossenschaft informiert an beiden Tagen über ihre Tätigkeit und möchte neue Mitglieder werben. Beim Familienzentrum Allerdings können die Jüngsten in ein Bällebad hüpfen, bei den Fußballern auf die Torwand schießen und beim MSC Kart fahren.

Am Samstag macht das Photovoltaik-Mobil der Umwelt- und Energieagentur (UEA) Kreis Karlsruhe von 14 bis 19 Uhr auf dem Fest Station. Experten der UEA werden kostenfrei, unverbindlich, anbieterneutral und ganz auf die individuellen Gegebenheiten zugeschnitten beraten. Sie machen keine Angebote. Das PV-Mobil wird gut sichtbar beim Eingang des Festplatzes gegenüber der Feuerwehr stehen. Ein Termin ist nicht nötig.

Ab 19 Uhr unterhalten die Grombacher die Gäste. Der Sonntag beginnt gemütlich: Um 10 Uhr ist Gottesdienst, ab 11 Uhr Weißwurstfrühstück, ab 11.30 Uhr spielt der Posaunenchor und ab 12.30 Uhr erfreut der Akkordeon-Spielring das Publikum. Nur an diesem Tag informiert auch der Sozialverband VdK über Aktuelles. Höhepunkte am Sonntagnachmittag werden der Besuch der Rosenprinzessin aus Weingarten/Pfalz und die Ehrung verdienter siegreicher Sportler durch die Gemeinde sein. Ab 16 Uhr spielt die Uptown Band bis zum Ende des Festes um 18 Uhr.