Woher stammen die ungewöhnlichen Straßennamen in der Hardt? Wir haben recherchiert. Die Antworten sind mitunter überraschend.

Am Schäferloch, Kehrwiesen und Ellenbogenstraße

Viele Straßennamen in der Region werfen Fragen auf. Unser Redaktionsmitglied Dominic Körner hat für eine zweiteilige Miniserie mit Ortshistorikern darüber gesprochen, was sich hinter diesen Namen verbirgt. Diesmal stellen wir Straßen in Pfinztal, Weingarten und Walzbachtal vor.

Pfinztal

An der Kirschenklamm: In früherer Zeit gab es zahlreiche Klammen (Hohlen) auf der Gemarkung Kleinsteinbachs, durch die Wasser Richtung Bocksbach und Pfinz floss. Durch die meisten der heute trocken liegenden Klammen führen jetzt Wege. „Kirschenklamm“ leitet sich wohl von dort angepflanzten Kirschbäumen ab.