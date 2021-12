Weihnachtliche Klänge in Weingarten und Stutensee-Blankenloch

An Heiligabend, nachmittags, wenn die letzten Einkäufe erledigt sind, die Geschäfte geschlossen haben und in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe Ruhe einkehrt, werden die Menschen empfänglich für Besinnlichkeit und für Musik. In der Vergangenheit ließen die Aktiven verschiedener Musikvereine mit ihren Blasinstrumenten die Weihnachtsbotschaft laut werden. Jetzt durchkreuzt die Pandemie zum zweiten Mal dieses Vorhaben.

„Seit Jahrzehnten gehören die Weihnachtsklänge auf dem Friedhof für uns und viele Weingartener zum Heiligen Abend einfach dazu“, sagt Viola Knopf, Schriftführerin vom Musikverein Weingarten. „Es ist auch für uns Aktive ein Ereignis, auf das wir uns alle freuen“, ergänzt Anke König, die Vorsitzende des Orchesters.

„Im vorigen Jahr hat uns richtig was gefehlt. Es ist ein Moment zum Herunterkommen, um den Stress abfallen zu lassen. Alle sehen sich wieder und die Atmosphäre auf dem Friedhof gibt ein ganz besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl.“

Blasorchester spielt vor dem Wartturm

Um aber nicht erneut ganz verzichten zu müssen, will das Blasorchester am 24. Dezember ab 17.15 Uhr vom Platz vor dem Wartturm aus Weihnachtslieder über den Ort erklingen lassen und musikalisch auf den Heiligen Abend einstimmen.

Die erhöhte Lage des Platzes trägt den Schall in die weihnachtlich beleuchtete Ortsmitte und ermöglicht so eine festliche Stimmung, auch wenn Publikum direkt am Turm nicht erlaubt ist.

Konzert auf Blankenlocher Friedhof

Auch der Musikverein Harmonie Blankenloch hat sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, auf dem Blankenlocher Friedhof zu spielen. „Selbstverständlich darf das Publikum nur auf Abstand kommen“, sagt Schriftführerin Sonja Beron. Sollte der Abstand nicht eingehalten werden können, sollte eine Maske getragen werden.

„Aber das sollte kein Problem sein“, meint sie. Denn der Blankenlocher Friedhof ist sehr weitläufig und die Menschen versammeln sich nicht in der Nähe des Orchesters. Die meisten verharren an den Gräbern. Von 14.45 bis 15.15 Uhr werden weihnachtliche Klänge zu hören sein.

Spöcker Musiker sind in Weihnachtspause

Beim Musikverein Harmonie Spöck hat das Musizieren an Heiligabend auf dem Friedhof keine Tradition. Die letzten Auftritte waren in den vergangenen Jahren bei der Senioren-Weihnacht der Stadt Stutensee. Da diese aber seitens der Stadt abgesagt wurde, beschlossen die Musiker in eine vorgezogene Weihnachtspause zu gehen. Somit waren sie zuletzt am Volkstrauertag zu hören.

Sollte das weitere Infektionsgeschehen erweiterte Abstände zwischen den Musikern erfordern, berichtet Schriftführerin Verena Stiel-Klein, müsse der Orchesterbetrieb schlimmstenfalls bis ins Frühjahr hinein ruhen. „Das wäre bedauerlich, denn das gemeinsame Musizieren fehlt schmerzlich“, sagt sie.

Der Musikverein Freundschaft Berghausen hat das Weihnachtsliederspielen am 24. Dezember abgesagt.