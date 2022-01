Bei der Vergabe von Betreuungsplätzen für Kindergärten versuchen die Gemeinden, den Wünschen der Familien nachzukommen. In Weingarten nutzt man seit 2022 zur Vereinfachung dieser Aufgabe das Elternportal Little Bird.

Das Online-Portal Little Bird bietet schon seit mehr als zehn Jahren Hilfestellung bei der Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen. Deutschlandweit nehmen über 300 Kommunen den Dienstleister in Anspruch. Die Handhabung für Eltern ist einfach: Sie können sich direkt online registrieren und über die Einrichtungen informieren. Auch die Platzvergabe erfolgt über das Portal.

„Wir möchten damit vor allem den Familien die Wahl eines geeigneten Kindergartenplatzes erleichtern“, sagt Stephanie Karst, Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle für Kinderbetreuung in Weingarten.

Wie in den meisten Gemeinden nördlich von Karlsruhe erfolgt die Vergabe der Betreuungsplätze auch in Weingarten schon seit Jahren zentral über das Rathaus. Bislang wurde eine Software des Kommunalverbands für Jugend und Soziales für die digitale Anmeldung eingesetzt. Wünsche bei der Platzvergabe konnten Familien zwar äußern, die unterschiedlichen Öffnungszeiten oder Konzepte der Einrichtungen mussten sie jedoch meist vor Ort erfragen. „Diese Informationen sind mit Little Bird nun alle gebündelt zugänglich“, so Karst.

Little Bird bringt auch Vorteile für die Kommune

Damit erhofft sich Weingarten auch weniger Aufwand für die Kindergärten selbst. „Die Einrichtungen haben in dem Portal die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren“, erklärt die Sachbearbeiterin. Dies sei zwar anfangs mehr Arbeit für alle, werde aber zukünftig sicherlich einige Telefonate oder E-Mails ersparen.

Und auch für die Kommune bringt Little Bird Vorteile: „Wir können ab sofort per Statistik auswerten lassen, wie viele Anmeldungen oder freie Plätze in den Einrichtungen jeweils vorliegen“, sagt Karst. Das sei über die zentrale Anmeldung, wie sie bislang stattgefunden habe, nicht möglich gewesen und erleichtere natürlich die Bedarfsplanung der kommenden Jahre.

Seit dem Frühjahr vorigen Jahres liefen die Vorbereitungen, um das Elternportal entsprechend auszurüsten. Die Kommune arbeitete dabei Hand in Hand mit den Einrichtungen. „Die Kindergärten und Kitas wissen ja selbst am besten, was für die Familien wichtig ist“, meint Karst. Also doch die persönliche Kommunikation wie eh und je? „Auf alle Fälle“, so die Rathausmitarbeiterin. Auch die Beratung in der Koordinierungsstelle stehe den Familien natürlich weiterhin zur Verfügung.

Andere Gemeinden regeln die Kindergartenplatzvergabe verschieden

Das Thema Kinderbetreuung beschäftigt auch in die Nachbarkommunen permanent. Vor allem bei Einrichtungen für unter Dreijährige herrscht deutschlandweit nach wie vor ein Mangel an Plätzen. Auch bei den älteren Kindern sieht das Angebot oft anders aus als das, was Familien eigentlich benötigen.

Um dieser Diskrepanz entgegenzuwirken, nimmt zum Beispiel die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen zweimal jährlich eine Bedarfsplanung vor. Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz erfolgt nach individueller Beratung im Rathaus. Einen anderen Weg geht Linkenheim-Hochstetten. Dort werden die Plätze direkt durch die Träger der Einrichtungen vergeben, die Gemeinde agiert lediglich als Mittler.

Gemeinsam ist den Kommunen nördlich von Karlsruhe, die Familien schon im Vorfeld über das Betreuungsangebot zu informieren. Nur so, heißt es, könne die Vergabe auch bedarfsgerecht erfolgen. Meist erfolgt die Anmeldung über die Gemeinde, so auch in Graben-Neudorf, Stutensee oder Pfinztal. „Natürlich kommt es immer mal wieder zu Engpässen, doch meist klappt die Vergabe der Betreuungsplätze recht unbürokratisch“, meint eine Mitarbeiterin aus dem Graben-Neudorfer Rathaus.