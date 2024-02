Weingartener Fernando-Express-Sängerin gründet Rentner-Chor

Was ist eigentlich aus Birgit Langer geworden? Singt sie noch? Viele erinnern sich noch an die Schlagersängerin, die in Weingarten drei begeisternde Konzerte unter dem Titel „Sterne des deutschen Schlagers“ veranstaltet hat.

Gut zehn Jahre ist das her. Mittlerweile ist die gebürtige Weingartenerin in ihre Heimat zurückgekehrt und lebt wieder in der Gemeinde.

Aber nur noch von Mai bis September. Den kühleren Teil des Jahres verbringt die Sängerin, die am 5. April ihren 56. Geburtstag feiert, mittlerweile seit Jahrzehnten auf ihrer Lieblingsurlaubsinsel Teneriffa. Dort herrschen aktuell 25 Grad und Sonnenschein, erzählt sie am Telefon. Aber auch dort ist sie rührig wie eh und je.

Musikalisch sind die großen Konzerte eher in den Hintergrund getreten, aber die Musik lässt Birgit Langer niemals los. „Nichts Übermäßiges, aber ein bisschen was geht immer“, sagt sie und hinter diesen Worten schimmern ihr nie versiegender Optimismus und ihre beständige Frohnatur hervor. Kleinere Events organisiert sie in Eigenregie im Maritim Hotel in Puerto de la Cruz.

Sie habe einen großen Freundeskreis, berichtet sie lachend und fügt hinzu: „Den zerre ich dorthin, damit die ein bisschen Eintritt bezahlen.“ Für diese – und natürlich auch andere – organisiert sie als freie Mitarbeiterin eines Reisebüros wochenweise Flüge und Aufenthalte auf der Insel.

Für die dort lebenden deutschen Rentner, die gerne mit ihr singen wollen, hat sie einen Chor gegründet. Traditionelles deutsches Liedgut, Lieder der 1950er und 1960er Jahre, mit denen die Schlagerfrau schon aufgewachsen ist, und noch Titel aus ihrer Zeit bei der Band Fernando Express gehören zum Repertoire.

Trauung mit Toni Haug im Rathaus in Weingarten

Toni Haug, den Gitarristen von Fernando Express, hat sie kürzlich geheiratet. Weingartens Bürgermeister Eric Bänziger hat die beiden im Weingartener Rathaus getraut. 40 bis 50 Sängerinnen und Sänger haben sich dem Chor mittlerweile schon angeschlossen und Toni Haug unterstützt seine Frau mit seiner Gitarre.

Fernando Express hat sein 50-jähriges Bestehen gefeiert und startet im Herbst seine Abschiedstour. Birgit Langer wird als Stargast mit von der Partie sein. Darauf freut sie sich schon sehr.

Dann wird die Band auch in der Region vorbeischauen. Rastatt und Heilbronn sind als Auftrittsorte bereits angedacht. Im März wird die Sängerin für eine Woche wieder in Deutschland sein und zwei Auftritte absolvieren. Im Osten. Außerdem habe sie ein neues „Mädelsprojekt“ gestartet, erzählt sie. Mehr verrät sie dazu noch nicht.