Musik hat eine sehr große Bedeutung für Schlagzeuger Merlin Scherb, Pianist Roman Unzer und Cellist Johann Felix Jügelt. Und diese Leidenschaft wird belohnt.

Die drei jungen Karlsruher gehören zu den besten der jungen deutschen Musikergeneration und haben deshalb beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ 2022 ordentlich abgesahnt.

Wie kommt man bei diesem renommierten Wettbewerb aufs Siegertreppchen? Alles geht damit los, dass man die Musikstücke auswählt, dann erarbeitet und dann heißt es: üben, üben, üben. Das klingt zunächst mal sehr leistungsorientiert.

Aber bei allen drei Musikern darf eines an oberster Stelle nie fehlen: „Es macht Spaß zu spielen und vielleicht kann ich es auch irgendwann beruflich machen“, meint Merlin Scherb. Und auch bei Roman Unzer und Felix Jügelt ist die Freude am Musizieren das Wichtigste.

Um dorthin zu kommen, wo die drei Musiker im Juni dieses Jahres standen, braucht man vor allem eine gute Vorbereitung und Unterstützung durch die Musiklehrer. „Meine Musiklehrerin hat mir gezeigt, wie es geht, sie hat mir musikalische Vorschläge gegeben und mir geholfen, einen Vorstudiumsplatz an der Musikhochschule Karlsruhe zu bekommen“, erzählt Merlin Scherb.

Ein Sieg der Musikschüler, zuerst beim Regionalwettbewerb und dann beim Bundeswettbewerb, macht Musiklehrende und Familie dann natürlich stolz. „Ein Wettbewerb ist schon wichtig. Da kannst du zeigen, was du gelernt hast“, meint Roman Unzer.

Für Felix Jügelt kam der Sieg eher überraschend: „Ich hatte nicht damit gerechnet, denn ich war nicht hundertprozentig zufrieden mit meinem Spiel. Aber mein Ziel, mich vom zweiten Preis zum ersten Preis zu steigern, hat geklappt.“

Der junge Cellist fand erst über Umwege zu seinem Instrument. Der Vater ist Geigenlehrer, doch als Zehnjähriger entschied sich Felix Jügelt gegen die Geige und für das Cello.

„Es lag mir einfach viel besser“, meint er. Diese Gabe nutzt er und beginnt in diesem Jahr mit dem Cellostudium in Saarbrücken. Nur für zwei Wochen im Jahr legt er das Instrument weg und geht Windsurfen.

