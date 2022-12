Weingartenerin spendet ihre Haare, um Krebspatienten zu helfen

Möglichkeiten zu spenden, um anderen Menschen Gutes zu tun, gibt es mehr als genug. Eine eher ausgefallene Spende sind die eigenen Haare. Ulrike Brandt aus Weingarten hat ihre 30 Zentimeter langen dunklen Locken abschneiden lassen, um sie zu verschenken.

Mehrere Jahre hatte die heute 60-Jährige die Pracht wachsen lassen, stets gut gepflegt und Spliss vermieden. Vor Jahren schon war ihr der Gedanke gekommen, die Haare an eine Organisation zu spenden, die daraus Echthaarperücken für Menschen anfertigt, die – etwa aufgrund einer Chemotherapie – keine eigenen Haare mehr besitzen. Aus eigener leidvoller Erfahrung wusste sie, wie schwer das ist.

Haarspende für Krebspatienten soll Kummer beim Blick in den Spiegel lindern

„Eigentlich ist man mit seiner Krankheit schon genug belastet“, sagt sie. Komme aber der tägliche Blick in den Spiegel dazu, so sei das Maß des Kummers groß. Zumindest das könne man doch lindern. Sie sei jemand, der nichts wegwerfe, was andere Menschen noch brauchen könnten. Weder Lebensmittel noch Kleidung. Warum dann nicht lange Haare?

Zunächst dauerte es mehrere Monate, bis die dunkel gefärbten Haare so weit herausgewachsen waren, dass ein Kurzhaarschnitt überhaupt möglich war. Als sie selbst reif war für die Umsetzung, musste es dann aber sofort sein.

Ich spürte, heute habe ich Mut. Ulrike Brandt, Haarspenderin

„Ich spürte, heute habe ich Mut“, erzählt sie. Also ging sie zu einem Friseurgeschäft, in dem keine Terminvergabe erforderlich war. Sie erklärte dem jungen Mann haargenau, was zu machen sei, damit die abgeschnittenen Haare ordentlich und unversehrt zu ihrem Empfänger kämen. Am Ende der Prozedur hatte Ulrike Brandt einen grauen Kurzhaarkopf und zahlreiche dünne Strähnen in der Hand.

Echthaarperücken aus Spenderhaar für Krebspatienten

„Du siehst viel jünger aus“, hätten ihre Bekannten ihr gesagt. Daheim packte Ulrike Brandt die Haare in ein Päckchen und adressierte es an die Zweithaar-Manufaktur Rieswick & Partner im Münsterland. Diese arbeitet als Kooperationspartner mit der Deutschen Krebshilfe zusammen und fertigt Echthaarperücken nach Maß.

Da das „Material“ aufgrund der eingehenden Haarspenden kostenlos ist, kann die Manufaktur die Perücken günstiger anbieten als ohne die Spenden. Dennoch bleibt ein erklecklicher Betrag, den die Krankenkasse nur zu einem Bruchteil übernimmt.

„Es wird vom Patienten ein Kopfabdruck mit einem Netz gemacht“, erklärt die Spenderin. Dann werde in Handarbeit mit einer ganz feinen Häkelnadel Haar um Haar in diesem Netz verknotet, ähnlich wie beim Teppichknüpfen. Mindestens drei Zöpfe zu je 30 Zentimetern werden für eine Perücke gebraucht.

Wer dem Beispiel von Ulrike Brandt folgen will, findet Ansprechpartner im Internet unter dem Stichwort „Haare spenden“.