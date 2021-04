Fünf Windräder geplant

Widerstand gegen Windkraftpläne in Weingarten: Wie Einwohner um ihren Heuberg kämpfen

Ein großer Investor auf der einen Seite, wütende Einwohner auf der anderen. Das Windkraft-Projekt der EnBW in Weingarten läuft so kontrovers wie viele andere. Ein Treffen mit Gegnern der Pläne am Weingartener Heuberg.