Wie ein junger Iraner zu einem Barber Shop in Weingarten kommt

Mohamad Tajali Nia ist in Deutschland angekommen. Im Juni dieses Jahres hat der junge Mann in Weingarten einen Barber Shop mit Friseurgeschäft eröffnet. Innerhalb der kurzen Zeit hat er schon eine treue Stammkundschaft gewonnen, die neben seinem Service auch das Ambiente im selbst eingerichteten Salon schätzt. Bei der Bezeichnung der neuen Firma stand sein Spitzname Pate: „Master Mo“.

Seine Heimat musste Mohamad Tajali Nia verlassen – weil er zum Christentum übergetreten ist

Bis es so weit kam, musste Mo einen langen Weg gehen voller Irrungen, bedrohlicher Situationen und unvorhersehbaren Wendungen. Vor acht Jahren kam er nach Deutschland. Grund für seine Flucht war sein Übertritt zum christlichen Glauben. Noch heute ist er sichtlich bewegt, wenn er seine Geschichte erzählt.

Tajali Nia stammt aus Schiras, einer Großstadt im Süden des Iran, wo er in einem Kosmetikgeschäft arbeitete. In seiner Freizeit erlernte er das Geigenspiel.

Bei den wöchentlichen Unterrichtsstunden bemerkte er, wie sein Lehrer von Zeit zu Zeit christliche Lieder spielte und auch sang. Dabei verspürte Tajali Nia, der in der Staatsreligion Islam aufgewachsen war, sofort eine beruhigende Wirkung. „Ich bekam gleich Kontakt zu der Musik, der ganze Stress war weg“, erinnert er sich.

So folgte er der Einladung seines Lehrers, dessen sogenannte „Hauskirche“ zu besuchen. An wechselnden privaten Orten, die wegen der staatlichen Verfolgung geheim bleiben mussten, trafen sich jeweils etwa 15 junge Menschen zum Singen und Beten.

Eine geschenkte Bibel nahm Mo interessiert mit nach Hause. Auch wenn ihm die Texte zu der Zeit noch nichts sagten, genoss er die freundlichen Gespräche und die interessanten Diskussionen in der Gemeinschaft. „Das fühlte sich richtig gut an“, sagt Tajali Nia. „Es war wie eine neue Welt.“

Bei einer Hausdurchsuchung wird die Bibel gefunden

Eines Abends wurde er auf dem Heimweg in einen kleinen Unfall verwickelt. Wegen der Verspätung meldete er sich bei seinem Vater, der zu seiner Überraschung außer sich vor Aufregung war. Es stellte sich heraus, dass die Polizei bei einer Hausdurchsuchung seine Bibel gefunden hatte.

Da von seinem Lehrer seither jede Spur fehlt, vermutet er, dass die christliche Gruppe unter Beobachtung stand. Dass er durch den zufälligen Anruf gewarnt werden konnte, wertet er als Gottes Führung.

Heimat in einer freichristlichen Gemeinde in Karlsruhe gefunden

Für alle stand gleich fest, dass er nicht mehr nach Hause kommen konnte. Mit der Unterstützung seiner Eltern gelang ihm die Flucht, die ihn schließlich über die Türkei, Bulgarien, Serbien und Ungarn ins Ausländerheim nach Zeutern führte.

Dazwischen lag jedoch eine lange Odyssee, geprägt durch stundenlange Fußmärsche und Busfahrten, riskante Grenzübertritte, viele Momente der Angst und Bedrohung.

In einem Gefängnis in Sofia kam er in Kontakt zu einem evangelischen Pastor aus dem Iran, der ihm in den schwierigsten Situationen Beistand leistete. Inzwischen hat er bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Karlsruhe eine geistliche Heimat gefunden und ist seit 2017 getaufter Christ.

Auch beruflich hat er in der neuen Heimat seine Bestimmung gefunden. Bereits im Iran hatte er nebenbei seinen Bekannten die Haare geschnitten. In Deutschland ließ er sich von 2016 bis 2019 zum Friseur ausbilden und arbeitete anschließend in verschiedenen Salons in Bruchsal.

Von seinem Lohn legte er so viel zur Seite, bis er den Schritt in die Selbstständigkeit wagen konnte. Immer wieder drohte ihm die Abschiebung, doch er gab nie auf. Nun ist er angekommen, gerade hat er die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt.