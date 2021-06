Ein interfraktioneller Antrag in Weingarten beschäftigt sich damit, den Gemeindewald für Windkraftprojekte auszusparen. Nun hat die Weingartener Bürgerbewegung ihrerseits einen Antrag eingebracht und fordert, dass das Forum „Energiedialog BW“ beauftragt wird.

Windkraftprojekte in Weingarten

In Bezug auf den interfraktionellen Antrag spricht der Fraktionsvorsitzende der WBB (Weingartener Bürgerbewegung), Timo Martin, in seiner Stellungnahme unter anderem von einer Verhinderungsplanung „unter dem Vorwand einer vermeintlichen Waldrettung.“

Diese lehne man entschieden ab. „Es heißt nicht, dass uns der Wald egal ist“, erklärt er. Anhand von Umweltgutachten entscheiden Fachbehörden, ob ein Ausgleich stattfindet oder ob die Fläche tabu sei.

Die WBB hat einen eigenen Antrag eingebracht und geht auf die Forcierung der Klimaschutzziele der Landesregierung und die Nachbesserungen des Klimaschutzgesetzes ein.

Fraktion Weingartener Bürgerbewegung bringt eigenen Antrag ein

Das polarisierende Thema „Windkraft auf dem Weingartener Heuberg“ sei Teil der Klimaschutzbemühungen einer im gesellschaftlichen Konsens eingeleiteten Energiewende. Man möchte durch den Antrag erreichen, dass das Forum Energiedialog BW im Gemeinderat vorgestellt und gleichzeitig beauftragt wird.

Der Gemeinderat soll bis zum Einsetzen und Abschluss des Forums „keine gegenteiligen oder vorfestlegenden Beschlüsse, außer formale, notwendige Verfahrensentscheidungen“ treffen. Mit dem Forum soll auch bestimmt werden, wie sich Bürger beteiligen können. Bis hin zu einer möglichen Bürgerenergiegenossenschaft, wie es heißt. Die WBB fordert auch eine Einbeziehung der Jugend. „Generell hat die Jugend ein anderes Augenmerk“, sagt Martin.

Forum „Energiedialog BW“ ist schon in anderen Gemeinden aktiv

Beim Forum Energiedialog BW geht es um Beratung, Mediation und Klärung von Streitfragen. Das Forum wurde 2016 vom Umweltministerium ins Leben gerufen und ist ein Angebot des Landes. Durch eine Analyse vor Ort wird die Situation erfasst. Windenergie spielt beispielsweise in der Stadt Rheinstetten eine Rolle.

Am 26. September soll es einen Bürgerentscheid über die Verpachtung städtischer Flächen für Windenergieanlagen geben – allerdings ist dies ein Vorgang der Stadt. Im Vorfeld unterstützt das Forum mit Informationsangeboten den Prozess. Auch in Durmersheim im Landkreis Rastatt wurde das Forum eingeschaltet sowie weiter nördlich in Bad Schönborn.