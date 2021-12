2.500 Bäume gespendet: „Zukunftswald“ entsteht in Weingarten

Um den heimischen Wald widerstandsfähiger zu machen, setzen die Naturschützer und die Forstverwaltung auf trockenheitsresistente Arten. So soll ein Wald entstehen, der auch in späteren Generationen von Nutzen ist.

Über eine Baumspende von 2.500 Bäumen freut sich die Gemeinde Weingarten freuen. Gestern wurden die Bäume im Gewann Dörnig bei der A5 symbolisch übergeben.

Die Aufforstung des Gemeindewalds ermöglichte die Nussbaum-Stiftung gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Beide Partner planen bis 2030 rund 100.000 Bäume im Land zu pflanzen. Dabei handelt es sich vornehmlich um Stieleiche, Hainbuche, Sommer- und Winterlinde oder Spitzahorn.

Erfreut über die Öko-Aktion zeigte sich Weingartens Bürgermeister Eric Bänziger. „Das ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt für unseren Wald. Gerade in Hinblick auf den Klimawandel ist diese Initiative für zukünftige Generationen von großer Bedeutung.“ Speziell mit Blick auf die zahlreichen Schadflächen im Gemeindewald sei die Pflanzung der Jungbäume ein kleiner Lichtblick für die Zukunft, so Weingartens Rathauschef weiter, der sich für die Aktion bedankte.

Wald kann Kraft geben und ist ein Ort zum Wohlfühlen. Christine Herzog, Nachhaltigkeits-Managerin bei der Nussbaum-Stiftung

Gerade Kinder und Jugendliche müsse man stärker für den heimischen Wald sensibilisieren, betonte Christine Herzog, Nachhaltigkeits-Managerin bei der Nussbaum-Stiftung.

„Wald kann Kraft geben und ist ein Ort zum Wohlfühlen. Waldpädagogik ist ein wichtiges Element. Wir gehen mit Schulklassen immer wieder gezielt für drei Tage in den Forst“, fügte sie hinzu.

Dass man ganz bewusst trockenheitsresistente Baumarten ausgewählt habe, berichtete Weingartens Revierleiter Michael Schmitt. Die Trockenheit der Dürrejahre habe besonders dem Eschenbestand zugesetzt.

„Daher haben wir bewusst auf klimaneutrale Baumarten gesetzt“, so der Revierleiter. Er merkte zudem an, dass für die Arbeiten keine Forstmulcher, sondern Bagger eingesetzt werden. Diese schonten deutlich mehr den Boden. Rund zwei Wochen dauern die Pflanzarbeiten auf dem 0,9 Hektar großen Areal.

Zehn Prozent des Waldes war in Nachkriegsjahren zerstört

Für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald waren deren stellvertretende Landesgeschäftsführerin Miriam Elliger und Ulrich Kienzler, Beisitzer im Bundesvorstand, vertreten. „Ich freue mich sehr über dieses Zukunftsprojekt. Das Thema Wald geht uns alle an. Diese Kooperation hat ein positives Zeichen gesetzt“, so Kienzler.

Er erinnerte daran, dass in den Nachkriegsjahren rund zehn Prozent des Waldes in Deutschland zerstört war – durch Reparationshiebe, für den Aufbau oder Abholzung für Brennholz. In einer großen Anstrengung gelang schließlich die Aufforstung.

Auch heute seien wieder zehn Prozent des deutschen Waldes zerstört. „Wir leben in und mit der Natur gerade im Bereich der Naherholung. Der Wald braucht aber auch unser Tun, um unseren vielfältigen Ansprüchen zu genügen. Zukünftig werden wir mehr auf Mischbestände setzen“, so Kienzler, der auch als Karlsruher Forstamtsleiter tätig ist.

Peter Jahn, Stiftungsbeirat der Nussbaum-Stiftung, betonte: „Wir fühlen uns der Heimat sehr verbunden und möchten Verantwortung übernehmen. Im Sinne der Nachhaltigkeit wollen wir unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten.“