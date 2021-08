Wenn es am See gefährlich wird, wenn eine Person in Not gerät, dann sind sie gefragt: die Helfer von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Für die Baggerseen in Leopoldshafen und Linkenheim-Hochstetten ist die DLRG-Ortsgruppe Nordhardt zuständig, während für Eggenstein die Ortsgruppe Neureut verantwortlich ist. Bei den ehrenamtlich agierenden Helfern aus Eggenstein-Leopoldshafen kommt hinzu, dass sie auch als Notfallretter an Land in ihrer Heimatgemeinde aktiv werden.

Eine permanente Wache im Sommer wie beispielsweise am Epple-See im südlichen Karlsruher Landkreis gibt es in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe nicht. „Wir sind jeweils dann mit einer Wache am See, wenn sich hohe Temperaturen und ein entsprechendes Besucheraufkommen andeuten. Zudem sichern wir Veranstaltungen wie Regatten oder Festivals am Baggersee ab. Generell sind wir, wenn wir bei einem Notfall gerufen werden, schnell vor Ort“, berichtet Johannes Büsing, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Nordhardt mit 330 Mitgliedern.

Im Rhein zu baden wäre wie auf der Autobahn spazieren zu gehen. Nadine Keller, DLRG-Retterin