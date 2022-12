„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei“, lautet der Anfang eines Liedes von Rolf Zuckowski. Doch das gilt in den Bäckereien nördlich von Karlsruhe nur teilweise.

„Das ist das erste Jahr, in dem wir kein Weihnachtsgebäck und Stollen verkaufen“, sagt Sabine Karg, Inhaberin der Bäckerei Karg. „Die Kunden sind natürlich enttäuscht“, bedauert sie. Auch für sie ist es eine Enttäuschung, in finanzieller Hinsicht: „Im Normalfall wird unser Gebäck viel und gerne gekauft.“

Es sei bei Menschen aller Altersgruppen beliebt gewesen. Viele hätten gleich größere Mengen gekauft. „Die Jungen sind oft vorbeigekommen, um auf die Schnelle ein Tütchen zu nehmen.“

Reduziertes Plätzchen-Sortiment bei Bäckerei in Weingarten

Doch der Familienbetrieb in Weingarten habe für die Weihnachtsbäckerei schlicht zu wenig Personal. Im vergangenen Jahr hätten sie drei Bäcker und eine halbtags arbeitende Konditorin in Beschäftigung gehabt. Dieses Jahr falle wegen längerfristiger Erkrankung ein Bäcker aus. Dadurch reicht das Personal in dem kleinen Familienbetrieb nur, um ein reduziertes Backsortiment anbieten zu können. Über ihre Rezepte verrät Karg nichts, außer: „Das sind Hausfrauenrezepte, die wir verwenden.“

In der Bäckerei Visel in Stutensee sieht die Lage ähnlich aus, wenn auch nicht ganz so dramatisch: „Früher hatten wir über zehn Sorten“, sagt Michael Visel. Wegen Personalmangels hätten sie, wie der Konditor und Bäckermeister mitteilt, voriges Jahr auf sechs Sorten Plätzchen verringern müssen. Dieses Jahr sind es aus dem gleichen Grund nur noch vier: Buttergebäck, Hildabrötchen, Zimtsterne und Vanillekipferl. Zudem gibt es Christstollen zu kaufen.

Zutaten für Weihnachtsgebäck werden teurer

Jede Zutat sei teurer geworden: „Zucker um 100 Prozent.“ Zusätzlich hätten sie sich verpflichtet gesehen, die Personalkosten wegen des gestiegenen Mindestlohns zu erhöhen. Dadurch gewährleiste man zum Beispiel, dass ein gelernter Bäcker weiterhin über dem minimalen Einkommen bleibt und somit einen fairen Lohn erhält.

Die Folge sind gestiegene Preise für den Käufer. So verlange die Bäckerei dieses Jahr 50 Euro pro Kilogramm Plätzchen statt den 42 Euro des vergangenen Jahres. Die Rechnung geht auf: „Der Gewinn ist relativ gleich geblieben.“

Beim Alter der Kunden sei zwischen 30 und 60 Jahren sei alles dabei, so Visel. Über seine persönlichen Vorlieben sagt er: „Ich lange überall zu. Hauptsache süß.“ Ein besonderes Faible habe er jedoch für ihre Zimtsterne und Christstollen.

Die gibt es auch in der Bäckerei Röckel in Pfinztal zu kaufen. Sie produzieren laut Inhaber Ralph Röckel das gleiche Weihnachtsgebäck wie in den vergangenen Jahren. Eine der acht angebotenen Plätzchensorten komme besonders gut an: „Hildabrötchen sind der Renner.“ Von anderen Sorten backt die Bäckerei wegen gesunkener Nachfrage weniger: „Anisbrötchen sind out.“ Bei Springerle sehe es ähnlich aus.

Plätzchen-Kilopreis liegt zehn Prozent höher

„Die guten fetten Zeiten sind längst vorbei“, sagt Röckel über den Gewinn, der dabei herausspringt. „Das hat nicht erst mit der Krise begonnen.“ Doch die Ereignisse der jüngsten Zeit hätten den Rest gegeben: „Durch den Ukraine-Krieg ist das alles explodiert.“ Der Kilopreis für Plätzchen sei im Vergleich zum vorherigen Jahr durchschnittlich zehn Prozent höher. „100 Gramm Zimtsterne kosten jetzt 3,40 Euro“, sagt Röckel.

Diese Sorte gehöre ähnlich wie Früchtebrot zu den besonders kostenaufwendigen. Denn gerade bei Nüssen und getrockneten Aprikosen sei der Einkaufspreis immens gestiegen: Statt 2,20 Euro im vorigen Jahr koste ein Kilogramm Aprikosen mittlerweile etwa acht Euro. Ein weiterer Preistreiber sind die Energiekosten: „Wir backen so, dass alles auf einmal gebacken und dann der Ofen ausgeschaltet wird.“ Früher habe man ihn ohne Sorgen um die Kosten etwas länger laufen lassen können.